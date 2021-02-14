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謝謝給我重生的機會！街友「以工代賑」　靠自己重拾自立人生

▲高雄以工代賑試辦計畫 。（圖／高雄社會局提供）

▲高雄以工代賑試辦計畫，協助街友累積就業能量 。（圖／高雄社會局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市政府社會局推動街友「以工代賑試辦計畫」，由社工員評估有工作意願但工作能力尚不足以進入職場工作的街友，協助執行社區環境清潔、整理物資等工作。參與計畫的阿成說，再次工作讓他有重生的感覺，現在只想把握當下，珍惜每位幫助過他的人，盡自己的力量回饋社會。

▲高雄以工代賑試辦計畫 。（圖／高雄社會局提供）

▲參與的街友，每日至少工作4小時，且每月工作22日，社工員會依街友能力安排簡易工作內容 。（圖／高雄社會局提供）

「謝謝社工員一路走來的陪伴，不會看不起我，在人生最低潮時拉我一把，給我重生的機會！」一名參與高雄市政府社會局推動的街友「以工代賑試辦計畫」的阿成，年輕時離家在外闖蕩，但因無一技之長，一路跟著朋友打零工，無穩定收入，也花盡積蓄，不得已開始流浪。長期餐風露宿的生活導致阿成身體狀況不佳，偶然情況下遇到街友服務中心社工員，提供阿成短期安置照顧及協助就醫。

▲高雄以工代賑試辦計畫 。（圖／高雄社會局提供）

▲高雄以工代賑試辦計畫，協助街友累積就業能量 。（圖／高雄社會局提供）

在安置期間，阿成希望能找到穩定工作和住所，因此社工員瞭解他的需求及評估身心狀況後，安排參加社會局「街友以工代賑試辦計畫」。工作期間，阿成非常積極努力，協助社區環境清潔、中心內的農耕工作、搬運物資等，從不請假，也努力完成各項工作任務。他感性地說：「當我拿到第一個月薪水時，真的好有踏實感！」

高雄市府社會局局長謝琍琍表示，穩定居住、增強社會支持及就業自立是社會局輔導街友自立生活重點，除持續結合勞政單位提供就業諮詢及推介就業服務外，提供街友求職期間相關生活津貼及穩定就業獎勵金，今年度結合民間團體資源推動「街友以工代賑試辦計畫」，參與的街友，每日至少工作4小時，且每月工作22日，社工員會依街友能力安排簡易工作內容，培力街友工作穩定度。

協助街友自立，不僅是提供街友一份穩定的工作，更重要的是協助他們被社會包容，尋回公民的權利與尊嚴，也讓社區居民了解，街友有工作意願及能力，同時回饋社區。社會局未來將持續辦理輔導街友就業方案，更努力輔導街友融入社區，重返生活自立，期許街友人生逆轉勝，也希望社會大眾給予街友更多的包容與關懷。

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