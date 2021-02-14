人妻住雙北「公婆要求學開車」　網一面倒支持：趁早學是好事

▲原PO好奇，住在雙北的媽媽有沒有需要學開車。（示意圖／記者黃可昀攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

雙北交通相較其他縣市，已經算是相當方便，甚至出門也不一定要自己騎車或開車。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他看到另外一篇文章中，有一位住在雙北的人妻被公婆要求一定要會騎、開車，減少對先生的依賴，於是就好奇發起閒聊「住雙北的媽媽需要學開車嗎？」話題意外引發一陣熱論。

這位網友文中表示，人妻婚後被公婆要求要會騎車和開車，好減低對先生的依賴，但因為當事人住在雙北市，就讓原PO忍不住質疑，到底住在雙北有沒有需要2張駕照都到手，「各位覺得已婚媽媽們有必要花時間去學嗎？」

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▲不少人都認同還是要學一下開車。（示意圖／Pakutaso）

貼文一出，許多意見紛紛出爐，就有不少人認為學起來是一件好事，「雙北……如果是住金山可能也要吧」、「騎車要，開車未必」、「這是一種技能，備而不用總是好的」、「當媽的話最好要～帶小孩坐捷運公車其實挺麻煩的」、「為何不學？學會有壞處嗎？臨時需要的時候不就很好用，出遠門也不會只有一人開車可以輪流保持精神。」

還有過來人分享，「開車算超基本技能，尤其生小孩後，但反應會稍變慢，趁早學是好事（每天開車超過15年、領照20年」、「我是住雙北，但只會開車不會騎車」、「我新北人，本來也覺得大眾運輸很方便，直到家人半夜需要掛急診，深深體會開車的重要。」

不過也有人表示，「覺得還好，大眾運輸方便」、「有需要再去學，學完不開只會生疏，以後上路就變移動神主牌，不要為了滿足別人價值觀去考駕照」、「重點是有沒有要買車？有沒有錢付車位？養車很貴的。」