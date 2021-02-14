車輪餅最母湯的內餡！老饕一面倒指「1口味」很恐怖：老闆都送人

▲便宜可口的車輪餅是許多人喜歡的傳統小吃。（圖／記者陳建竹攝）

記者施怡妏／綜合報導

吃完午餐，還想吃些甜點滿足五臟廟嗎？除了手搖飲外，體積小、又有多樣口味可選擇的車輪餅成為許多網友的心頭好，除了傳統的奶油、紅豆、芋頭口味之外，許多店家也發揮創意，推出各種新口味吸引老饕們嘗鮮，有一名網友因此好奇，在這麼多口味之中，哪一個口味最難吃，對此，網友一面倒秒指1口味。

該名網友在PTT的Gossiping版上發文，現在車輪餅的口味有很多種，自己則吃過草莓的口味，而除了包紅豆餡是始祖口味，一定要好吃之外，「究竟車輪餅包什麼最難吃?」

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貼文一出後，許多網友紛紛狂喊「菜脯」口味最難吃，「菜埔吧，到底誰會買」、「菜餔，不過可能是那家有問題，弄起來裡面超鹹，皮還是濕軟」、「包鹹的都難吃」、「菜脯外軟內硬很難吃」、「之前常去的那家，最常剩下菜脯，老闆最後都拿來送」。

▲最多人討厭「菜脯」口味的車輪餅。（圖／翻攝自PTT）

也有其他網友指出，「蘿蔔絲，那個口感真的很恐怖」、「原本以為包巧克力很好吃，結果甘納賽...」、「我真的吃過包麥克雞塊的，在台中」、「包啥都可以，但是可以不要包一堆一咬就擠出來的餡嗎」、「包金莎超爽，咬下去都升天了，彷彿看到以前的教宗」、「只有奶油是永遠的king」。

但最多人嫌棄的「菜脯」，竟然是熱量最低的口味，本站曾報導《車輪餅「爆肥口味Top10」出爐！營養師激推這3樣 「網友嫌棄款」贏了》，營養師高敏敏指出，「很多人會一次買好幾個車輪餅來吃，真的要特別注意熱量啊！一顆＝一碗飯，還有好多精緻糖跟鈉」，口味推薦原料較單純的像是鮪魚玉米、玉米起司及菜脯口味，其他如肉鬆已經過加工、看不到食物原型者就不推薦。