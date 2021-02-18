髮色不對！爸驚覺兒長大後「像混血兒」...急問要驗嗎？真相曝光

▲網友表示兒子長大後髮色變超淺，簡直像混血兒。（示意圖／pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

小孩不是親生的？有網友在PTT貼出多張兒子照片表示，小孩髮色越長大越淺，配上白皙臉蛋、清秀五官，乍看之下彷彿是混血兒，讓他笑言「是不是該找時間去驗DNA？」文章PO出後，立刻引起網友熱議，還有人貼心提醒這類狀況可能是因營養不足造成。

一名網友日前在PTT八卦版上表示，兒子出生時明明一頭黑髮，但越長越大，髮色越來越淺。從網友貼出的照片可見，照片中的小男孩長得相當清秀，有著白皙膚色和淺色頭髮，乍看之下像混血兒，而且現在居然「連在室內都會發光」，讓他開玩笑直說「我是不是該找時間去驗DNA了？」

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▲網友的兒子長得相當清秀。（示意圖／pixabay）

貼文一出，網友紛紛開玩笑熱烈回應，「混血兒不錯好好養大」、「帽子戴好」、「綠綠der」、「為什麼這篇字是綠色的？我手機壞了嗎？」、「當然是選擇原諒並包容呀」。有網友則分享這可能和營養不足有關，「注意一下飲食均衡，我妹也是這樣，反正就欠什麼維生素之類，每天都是照健康福利署的每日飲食量來餵」、「聽說營養不均衡也會這樣，你應該多注意他的飲食」。不過也有不少人認為直接將小孩照片PO網不妥，「把孩子和老婆照片貼到網路上公審嗎QQ」。

事後原PO將原文刪除，又發了另一篇文解釋，自己本身也皮膚白到常被說是外國人，曾經騎腳踏車曬脫皮，一個禮拜後皮膚又恢復如初，所以絕對不是「綠光罩頂」，可能是家族有過洋人DNA的返祖現象，「「小時候外婆那邊長輩有個不出門的小孩，說是髮色褐色、白皮膚，一整個洋味。之後是外婆的親戚與嘉義的大戶結婚，和我一樣跑出了個髮色很特別的小孩，生父不相信，兩邊大家長鬧的很僵，還要我們女方去洗門風」」。

網友則搞笑回應表示，「你或老婆有荷蘭血統就有可能這樣，我朋友和他爹鬍子都會變褐色，但是頭髮是黑的」、「好啦，趕快去跪主機板，跪完後記得帶老婆去卡地亞專櫃逛啊」、「其實台南人蠻多荷蘭祖先基因的，有返祖正常」、「認識滿多臺南人都有混到荷蘭的血」、「原來是你的問題」。