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為圓夢「賺錢請媽媽吃飯」　身障男加油站洗車刷廁所

▲身障男加油站擦車、洗廁所　只為圓夢「賺錢請媽媽吃飯」。（圖／華光教養院提供）
▲27歲的阿偉領有中度身障證明，因家庭因素，從小輾轉安置多個機構，後來在華光澤溪農場接受職業陶冶，並順利找到加油站工作。（圖／華光教養院提供，下周）

記者陳凱力／新竹報導

27歲的阿偉(化名)領有第一類中度身障證明，因家庭因素，從小輾轉安置多個機構，生活不太穩定，直到成年以後，才進入華光接受服務，在家人與社工的討論下，阿偉決定前往華光澤溪農場接受職業陶冶及日常生活訓練，除了學習一技之長養活自己外，孝順的阿偉也圓了一個「賺錢請媽媽吃飯」的夢想。

從小就生活在安置機構的阿偉，多次轉置不同的機構，2017年阿偉透過轉銜至芥子社區支持中心，同時透過就業服務媒合到中油加油站六家站擔任洗擦車員，平日負責洗車機前端的高壓沖水、手工清洗工作內容，同時也要負責站上環境維護、廁所清潔等日常。

▲身障男加油站擦車、洗廁所　只為圓夢「賺錢請媽媽吃飯」。（圖／華光教養院提供）

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▲▼阿偉學習獨立、到加油站上班，賺錢養活自己，最重要的是，阿偉終於用賺到的錢，一圓「請媽媽吃飯」的夢想。

▲身障男加油站擦車、洗廁所　只為圓夢「賺錢請媽媽吃飯」。（圖／華光教養院提供）

可能是成長背景所致，剛到芥子中心的阿偉，戒心非常高，對於其他住民及工作人員總帶著高度防衛心，情緒經常呈現高張緊張的狀態，稍稍遇有不如意，就會對周邊的家具、設施發脾氣，就像個長不大的男孩，充滿叛逆與偏執，也讓其他人無法跟他親近。

不過，就在芥子中心的支持服務員及教保員的不斷耐心引導，漸漸地幫他打開心房，阿偉也開始接受別人對他釋出的善意，而自己也學習如何反饋，達成良性互動，原本是小刺蝟的阿偉，現在還會主動幫忙社區的家務，像是掃地、洗碗、倒垃圾等工作，都難不倒他。

後來阿偉開始進行社區居住服務，顧名思義，就是希望阿偉能夠融入社區、進入社區，阿偉也必須開始接受不同於機構的照顧，訓練自我照顧、生活的體驗；在社區中，阿偉不再像以前按表操課，他能夠自己分配時間，自己外出購物，想出去玩，也可以透過安排，自行搭乘高鐵出遊，想學習畫畫，就參加社區大學的繪畫課程，阿偉終於從封閉型的保護，慢慢走入社區，回歸社區，他開始學習獨立、到加油站上班，賺錢養活自己，最重要的是，阿偉終於用賺到的錢，一圓「請媽媽吃飯」的夢想。

▲身障男加油站擦車、洗廁所　只為圓夢「賺錢請媽媽吃飯」。（圖／華光教養院提供）

▲華光教養院中，有許多像阿偉這樣的身心障礙患者，正學習走入社區。

「當人生擁有更多選項，生命就擁有更多的可能性」華光教養院表示，阿偉的訓練，就像訓練雛鳥放手飛翔一樣，過程是點滴而緩慢，像阿偉這樣的身心障礙患者，要走入社區，養成獨立人格，是非常不容易的，必須仰賴教保員及支持服務員透過日常生活的點滴，提供各項的學習與訓練的機會，像照顧小樹苗一樣，慢慢調整，過急過緩都不行，最後才能讓阿偉拓展自己的想像，為自己做出「最好選擇」。
 

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