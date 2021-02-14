立院最吸睛！　賴品妤超強「輕功跳」成迷因製造機　

▲國民黨阻擋監察院長陳菊提名案佔領主席台，遭民進黨立委強勢排除，因人牆重重，賴品妤移動時「展輕功」跳桌子前進。（圖／記者林敬旻攝，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

「立院女神」賴品妤外型亮麗，一舉一動都備受大家討論！不管是在立法院使出「輕功」驅離霸佔議場的藍委們，還有一夕之間突然「變髮」，盛裝Cosplay《鬼滅》角色，或是分享爆乳辣照，往往都會吸引網友熱烈討論。

去年7月國民黨立法院黨團為杯葛監察院人事案霸佔議場，藍綠雙方在議場內發生肢體衝突，不過，鬼靈精怪的賴品妤就被捕捉到一張「輕功照」，被網友瘋狂討論，還製作成迷因圖變走鋼索、踢足球、跳舞等等。

當時國民黨立委死守主席台，不少藍綠立委各佔一方，走道都被占滿，賴品妤為快速移動，直接跳上辦公桌移動，手上還拿著便當跟礦泉水，這一幕也正巧被《ETtoday新聞雲》記者獨家捕捉到，畫面相當俏皮。

去年賴品妤剛進立法院時還頂著一頭帥氣的短髮，相當引人注目，不過有一天居然搖身一變成長髮，令其他民進黨立委賴惠員、林俊憲、許智傑等人相當好奇，都湊到她座位旁摸摸她的新長髮，畫面相當有趣。事後，賴品妤也透露長髮是用接的，變造型只是因為喜歡，不管是什麼髮型，專業和服務都不會改變。

▼賴品妤超短髮，卻在一夕瞬間長長了。（合成圖／記者湯興漢、屠惠剛攝）



除此之外，身材姣好的賴品妤，也經常透過臉書分享辣照，還有Cosplay的角色，讓網友大飽眼福。之前她在IG上PO出火辣性感照片，一身黑色爆乳上衣，搭上放電表情，辣翻不少網友。

熱愛Cosplay的賴品妤也在2021年初打扮成《鬼滅之刃》的女角色「胡蝶香奈惠」，跟所有網友拜年，她精心別上蝴蝶髮夾，搭配專屬服裝，擺出還有無辜又憐人的眼神，非常受到大家的讚賞。不少網友暴動留言，「居然是胡蝶香奈惠，新年快樂」、「好意外居然出使用花之呼吸的花柱欸，讚」、「新年快樂，好美好美的委員」、「哦哦哦喔，香爆」、「美爆」、「敲碗戀柱」、「想看禰豆子」。

▼賴品妤曬凶狠爆乳照。（圖／翻攝賴品妤IG）



▼賴品妤COSPLAY鬼滅之刃的角色胡蝶香奈惠，引起網友暴動。（圖／翻攝賴品妤臉書）





