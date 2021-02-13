香奈兒夾、2萬現金掉百貨美食街遭竊…網瘋傳　涉案阿伯找到了

▲台南女遺失香奈兒皮夾，市警二分局傳訊黃姓犯嫌到案，起獲侵占之束口袋及相關失物，歸還失主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市一名女子12日前往中西區西門路新光三越B1用餐，但期間卻不慎將裝有香奈兒皮夾、現金的束口袋遺落在休息區座椅上，經調閱監視器才發現被一名頭戴鴨舌帽、身穿襯衫的阿伯偷偷摸走。台南市警二分局13日傍晚通知涉嫌人黃姓男子到案說明，並將所拾獲之束口袋歸還失主，黃嫌被依侵占罪嫌送辦。

市警二分局調查，陳姓女子12日傍晚與家人前往台南新光三越B1用餐，期間女子坐在休息區座椅等待家人時，不慎將內裝香奈兒短夾及2萬多元現金、多張信用卡、證件等物之束口袋遺落在板凳上，陳女直到返家後遍尋不著，這才驚覺束口袋等物遺失，立即回頭查找，確認皮夾遺落在新光三越B1處。

陳姓女子經通報店家調閱監視器畫面後發現，在她離開休息區板凳不久後，一名年約60歲、頭戴鴨舌帽、身穿襯衫的阿伯眼尖發現束口袋，立即走近查看，確認無人注意後坐下，還刻意調整鞋襪以「假動作」掩飾，並趁機將皮夾推往身後，塞入褲縫中後才若無其事地起身離開，整段犯案過程約3分鐘，全被一旁監視器拍下。

台南二分局南門派出所副所長蔡孟紘指出，陳姓女子12日晚上8時許到派出所報案，表示皮夾遺失、財損約5萬餘元，初步調查已經確認犯案男子，進一步擴大調閱監視器畫面、查訪比對查出涉案人為黃姓男子。

經調查黃嫌於12日初一走春之際，前往台南市新光三越百貨公司用餐，在地下室走道上發現有陳姓被害人遺失束口袋1只並將其拾起，惟卻未將該袋送至警察機關或百貨公司服務臺，此時遺失的陳女心急如焚向二分局報案協尋，並上網PO文引起網友的廣泛討論。

員警受理後積極調查並與百貨公司安管人員現場蒐集相關事證及比對犯嫌特徵，經過徹夜追查及過濾之下，終查出犯嫌身分，13日晚5時許通知黃嫌到案說明，並將所侵占之束口袋（內有新台幣2萬餘元、個人證件及信用卡、香奈兒皮夾）原封不動歸還於遺失人陳女，全案依侵占遺失物罪嫌移送台南地檢署偵辦。

市警二分局表示，現正值農曆年節期間，在這個歡樂的節慶氣氛中，民眾紛紛外出踏青或購物，此時請民眾務必對於自身的錢財妥善的保管，也絶對不容許心存僥倖的違法行為。

經典不敗、滋潤不膩

