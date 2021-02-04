民眾遺失萬元錢包　安南警找到「小星星」刺青侵占犯嫌！

▲台南市警三分局和順派出所警員王鼎鈞，堅持無論案件大小，一定追查到底的信念，查獲涉嫌侵占錢包現金的犯嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南１名民眾在安南區遺失萬元現金錢包，經向市警三分局警方報案，警方調閱監視器追查，循線查獲涉嫌拾得錢包後侵占的40歲的犯嫌，犯嫌起初矢口否認，警方出說脖子上有「小星星」刺青特徵，犯嫌才坦承涉案，全案偵訊後依侵占罪嫌送辦。

您是否有掉過錢包的經驗？不僅當下著急萬分，又擔心報案難找回，日前在台江地區商店門口，發生一起皮包遺失的「小案件」，由於當事人不慎將皮包掉落在地上，原先認為難找回不想報案，但皮包內裝著剛領來的過年近1萬多元的紅包錢，心疼之下硬著頭皮上派出所詢問是否有人撿到皮包。

和順派出所警員王鼎鈞研判，肯定是有心人士撿走不還，因此堅持無論案件大小，一定追查到底的信念，經四處查訪調閱監視器畫面，2小時內即宣告查獲犯嫌到案，不僅讓被害人大呼驚奇，商家也嘖嘖稱奇，連說這種皮包遺失案件，警察都查辦到底，台江地區居民真的有福了！

警員王鼎鈞先由被害人購物行跡沿路調閱查看，發現當事人掉落的位置 ，並持續觀看，發現犯嫌撿起皮包後四處張望、神色慌張，且離去的行車方向，經過幾間派出所均無停下的跡象，研判犯嫌應係想侵佔遺失物，覬覦裡面的現金，便積極調閱沿路監視器，所幸南警三分局和順派出所警員王鼎鈞鍥而不捨，終於2小時內破獲該案，並起獲皮包內所有現金及證件等遺失物，讓犯嫌尚不及花用贓款就被查獲。

據警方瞭解，犯嫌年約40歲，是名烘培坊的麵包師傅，當天下班回家去商店時，發現被害人購物完，皮包不慎掉落現場，一時起心動念，見四下無人便拾起佔為己有，並很狡猾的將皮包丟棄於路旁廢棄房屋內，不料警方竟立即上門詢問，原先犯嫌矢口否認，但王員一眼認出犯嫌脖子上的「小星星」刺青，一語道破讓犯嫌啞口無言，才坦承犯案，該案除了讓被害人大呼不可思議之餘，周遭鄰居在警方四處查訪調閱監視器時，一直說出「這種遺失案警察也這麼認真」、「台江治安能讓人能安心過年」、「台江警察真是暖警」等等話語，王員所為頗受好評。

市警三分局分局長朱信憲表示，本案雖是小案件，但王姓員警不僅堅持不吃案，更能細心查案，進而在2小時內緝獲犯嫌到案，並取回所有遺失現金跟證件，著實難能可貴，本案能迅速偵破，足見其觀察入微、努力不懈，實為同仁表率，「台江戰警、絕不鬆懈」，並呼籲大眾一同為台江地區的治安打拼努力，讓台江地區成為良善的居住環境。

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