美女醫除夕為珠寶大吵內幕曝　她怒嗆前夫：你精子也是借我用？

▲黃宥嘉曾自曝請求分配夫妻剩餘財產後，開始被前夫家提告惡搞。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

美女眼科醫師黃宥嘉遭爆「婆媳爭執片」後，與前夫家全面開戰，雙方纏訟多年的離婚、妨害名譽官司也被逐一搬上檯面，連婚後第2個除夕夜，黃和婆婆為了珍珠項鍊等結婚首飾、禮金大吵的錄音譯文也因此曝光，黃日前受訪時指出，「(2020年)5月30日，提出剩餘財產分配官司之後，前夫家的人很針對我提告惡搞。」

黃宥嘉之前就曾爆料，前夫陳文彥是「陳由豪家族成員」，她們2人是在2011年11月在加拿大飯店訂婚，2012年7月在台北家中舉行結婚奉茶儀式，沒想到2013年1月30日，農曆除夕當天，黃宥嘉與母親，跟陳文彥、婆婆，為了訂結婚時佩戴的珍珠耳環、項鍊和禮金100萬元而大吵特吵，整段錄音被黃拿來當證據，控告前夫家涉嫌侵占應該屬於她的東西。

根據錄音內容，雙方原本在討論百萬禮金，話題逐漸移轉到珍珠耳環的大小，文彥說：「現在還有一件事情是說，她(指黃)說訂婚和結婚的時候，我媽媽套在她脖子上的這個…可是我從那個，保險箱拿出來的就是這一條，拿出來這一條之後，宥嘉跟我說，不是，不是這一條，那一條跟這一條不一樣的，那一條是要比較大的」

▲陳文彥曾為控告黃宥嘉妨害名譽案出庭，但迴避媒體採訪 。（資料照／記者劉昌松攝）

黃宥嘉母親問：「結婚不是有照相嗎？訂婚不是有照相嗎？」陳文彥：「所以我叫她去找照相阿」，之後陳和母親對話，再對黃宥嘉說：「如果這種東西妳要跟一樣做生意要給妳白字，我覺得這個也很困難…人家送給妳的東西，妳還說這個不是，從保險箱拿出來妳還說沒有，沒有那麼小，小顆的」。

黃宥嘉回：「因為從來就不是把大顆的給我，當然從保險箱拿出來，當然就不是大顆的，我從來也沒有說過從保險箱拿出來的應該是那個大顆的阿」；陳文彥接著說：「那你剛剛講這個那麼小顆」，黃宥嘉：「別把你們覺得的話加在我身上」，陳文彥：「No，是你剛剛講」，黃宥嘉：「我根本沒有這樣說」，接著現場陷入眾人爭吵聲。

2015年，黃宥嘉以遭家暴等理由向法院訴請離婚，2017年上訴高院期間和解達成離婚協議，黃宥嘉寄存證信函，要求前夫家返還放在保管箱的東西，包括訂結婚時，前夫家送給她的珍珠項鍊、珍珠戒指、蕭邦女用手錶、1 克拉鑽戒以及百萬禮金、35萬元贈金，夫家未理會而挨告侵占，但檢察官處分不起訴確定。

▲黃宥嘉多次在臉書上公開反擊前夫家。（圖／翻攝自Facebook／黃宥嘉）

黃宥嘉為此在臉書吐槽，「堂堂陳由豪家族成員的人訂婚沒有準備聘禮？」、「連鑽戒都說借我戴的，怎麼不說其實你的精子也都是借我用用看的，跟我爭什麼監護權？」黃轉向法院聲請交付審判，但法官也認為相關錄音光碟內容，不足以證明這些東西到底是送還借，駁回聲請。

黃另外向士林地院請求分配夫妻剩餘財產，全案協調到2020年5月30日破局，正式進入審理清算財產階段後，黃宥嘉又因在電視節目上分享，前夫送iPhone禮物時，是用丟的，被前夫控告妨害名譽。台北地檢署2020年底為此開庭時，黃受訪表示，遭到前夫家烏龍提告惡搞，都是因為「剩餘財產分配官司」，當天也遭傳喚出庭的陳文彥，則用公文信封遮臉拒訪。

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