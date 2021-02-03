　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美女醫除夕為珠寶大吵內幕曝　她怒嗆前夫：你精子也是借我用？

▲▼眼科醫師黃宥嘉被前夫陳文彥控告妨害名譽。（圖／記者劉昌松攝）

▲黃宥嘉曾自曝請求分配夫妻剩餘財產後，開始被前夫家提告惡搞。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

美女眼科醫師黃宥嘉遭爆「婆媳爭執片」後，與前夫家全面開戰，雙方纏訟多年的離婚、妨害名譽官司也被逐一搬上檯面，連婚後第2個除夕夜，黃和婆婆為了珍珠項鍊等結婚首飾、禮金大吵的錄音譯文也因此曝光，黃日前受訪時指出，「(2020年)5月30日，提出剩餘財產分配官司之後，前夫家的人很針對我提告惡搞。」

黃宥嘉之前就曾爆料，前夫陳文彥是「陳由豪家族成員」，她們2人是在2011年11月在加拿大飯店訂婚，2012年7月在台北家中舉行結婚奉茶儀式，沒想到2013年1月30日，農曆除夕當天，黃宥嘉與母親，跟陳文彥、婆婆，為了訂結婚時佩戴的珍珠耳環、項鍊和禮金100萬元而大吵特吵，整段錄音被黃拿來當證據，控告前夫家涉嫌侵占應該屬於她的東西。

根據錄音內容，雙方原本在討論百萬禮金，話題逐漸移轉到珍珠耳環的大小，文彥說：「現在還有一件事情是說，她(指黃)說訂婚和結婚的時候，我媽媽套在她脖子上的這個…可是我從那個，保險箱拿出來的就是這一條，拿出來這一條之後，宥嘉跟我說，不是，不是這一條，那一條跟這一條不一樣的，那一條是要比較大的」

▲▼ 眼科醫師黃宥嘉前夫陳文彥 。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳文彥曾為控告黃宥嘉妨害名譽案出庭，但迴避媒體採訪 。（資料照／記者劉昌松攝）

黃宥嘉母親問：「結婚不是有照相嗎？訂婚不是有照相嗎？」陳文彥：「所以我叫她去找照相阿」，之後陳和母親對話，再對黃宥嘉說：「如果這種東西妳要跟一樣做生意要給妳白字，我覺得這個也很困難…人家送給妳的東西，妳還說這個不是，從保險箱拿出來妳還說沒有，沒有那麼小，小顆的」。

黃宥嘉回：「因為從來就不是把大顆的給我，當然從保險箱拿出來，當然就不是大顆的，我從來也沒有說過從保險箱拿出來的應該是那個大顆的阿」；陳文彥接著說：「那你剛剛講這個那麼小顆」，黃宥嘉：「別把你們覺得的話加在我身上」，陳文彥：「No，是你剛剛講」，黃宥嘉：「我根本沒有這樣說」，接著現場陷入眾人爭吵聲。

2015年，黃宥嘉以遭家暴等理由向法院訴請離婚，2017年上訴高院期間和解達成離婚協議，黃宥嘉寄存證信函，要求前夫家返還放在保管箱的東西，包括訂結婚時，前夫家送給她的珍珠項鍊、珍珠戒指、蕭邦女用手錶、1 克拉鑽戒以及百萬禮金、35萬元贈金，夫家未理會而挨告侵占，但檢察官處分不起訴確定。

▲黃宥嘉反擊前夫家人爆料。（圖／翻攝自Facebook／黃宥嘉）

▲黃宥嘉多次在臉書上公開反擊前夫家。（圖／翻攝自Facebook／黃宥嘉）

黃宥嘉為此在臉書吐槽，「堂堂陳由豪家族成員的人訂婚沒有準備聘禮？」、「連鑽戒都說借我戴的，怎麼不說其實你的精子也都是借我用用看的，跟我爭什麼監護權？」黃轉向法院聲請交付審判，但法官也認為相關錄音光碟內容，不足以證明這些東西到底是送還借，駁回聲請。

黃另外向士林地院請求分配夫妻剩餘財產，全案協調到2020年5月30日破局，正式進入審理清算財產階段後，黃宥嘉又因在電視節目上分享，前夫送iPhone禮物時，是用丟的，被前夫控告妨害名譽。台北地檢署2020年底為此開庭時，黃受訪表示，遭到前夫家烏龍提告惡搞，都是因為「剩餘財產分配官司」，當天也遭傳喚出庭的陳文彥，則用公文信封遮臉拒訪。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

故意衝撞米克斯再加速輾斃　運將報復被咬：不過就是一隻狗

80歲失智母老是熊貓眼！兒裝監視器　驚見「一隻手狂打彈動」

星座專家白瑜「新婚夜抓老公外遇」　挨告誹謗下場慘了

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
翁立友公開澄清聲明錄音檔：讓大家擔心了
快訊／桃園人夫揪女友嘿咻！嗨到「馬上風」亡　妻接通知崩潰
今年是「寡婦年」！立春8大禁忌　小心做了衰整年
石原里美爆確診新冠肺炎　進劇組第1天測出陽性
快訊／居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬
情侶搭地鐵佔整排座椅「激情運動」　乘客嚇傻：一路沒停

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／桃園人夫凌晨揪女友嘿咻！嗨到「馬上風」亡　妻接通知崩潰

教官積勞成疾猝逝？　校方闢謠：家中跌倒不治，器捐遺愛4家庭

中山高仁德路段驚見機車！國道警：開單告發罰3千元以上

美女醫除夕為珠寶大吵內幕曝　她怒嗆前夫：你精子也是借我用？

關熱水器拒讓兒洗澡…媽「被通報家暴」怒衝派出所　味道洩出G了

國民黨影射吳姓立委關說疫苗採購　吳秉叡怒告：有種就指名道姓

人夫愛打羽球！連7年與小三上山「激練雙打」…還搞小四、小五GG了

超商偷吃巧克力配蠻牛...又闖空門竊1萬　他囂張在捷運抽菸被逮

「股票換購靈骨塔」退休婦1900萬飛了　社子島詐騙家族吸金4千萬

陣頭少年台南遇6死大劫！同學淚憶「神明的小孩」...愛笑重感情

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

快訊／桃園人夫凌晨揪女友嘿咻！嗨到「馬上風」亡　妻接通知崩潰

教官積勞成疾猝逝？　校方闢謠：家中跌倒不治，器捐遺愛4家庭

中山高仁德路段驚見機車！國道警：開單告發罰3千元以上

美女醫除夕為珠寶大吵內幕曝　她怒嗆前夫：你精子也是借我用？

關熱水器拒讓兒洗澡…媽「被通報家暴」怒衝派出所　味道洩出G了

國民黨影射吳姓立委關說疫苗採購　吳秉叡怒告：有種就指名道姓

人夫愛打羽球！連7年與小三上山「激練雙打」…還搞小四、小五GG了

超商偷吃巧克力配蠻牛...又闖空門竊1萬　他囂張在捷運抽菸被逮

「股票換購靈骨塔」退休婦1900萬飛了　社子島詐騙家族吸金4千萬

陣頭少年台南遇6死大劫！同學淚憶「神明的小孩」...愛笑重感情

部桃展開清零！陳時中曝恢復營運時間點「全面運作一定是過年後」

《人再囧途》創作歌手突曝死訊　家人痛揭「醫治無效」享年43歲

陌生人來家裡修水管！熱情吉娃「撲抱討摸」　媽心冷：小偷來怎辦

翁立友發音檔「親自朗誦澄清聲明」　向粉絲道歉：讓大家擔心了

評／淚揭遭性騷「還要被檢討」　如果她不是雞排妹呢

快訊／桃園人夫凌晨揪女友嘿咻！嗨到「馬上風」亡　妻接通知崩潰

60歲富豪「娶6妻」！全都認識3周就結婚...坦言從不約會「直接來」

東森自然美創新連鎖模式　多元通路助攻後疫情時代逆勢上揚

「這世界上，誰沒有誰活不下去？」《流金歲月》金句讓人瘋狂二刷

花8小時手作！她回家見PUI PUI遭「車車殺手」分屍　連眼睛都不見

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

社會熱門新聞

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

3對情侶命喪台南！高大成曝頸椎斷裂痛苦過程

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

南檢完成自撞車禍6人死亡案相驗

姑丈擬提國賠：道路設計不良

男大生撞法拉利慘死！科技總座嗆：撞山壁提國賠嗎？

馬3借無照男肇事6死　車主民事賠償躲不掉

台南6死！3高中生「2中輟、1休學」…校方曝坎坷經歷

快訊／台中小客車被「水泥車、拖板車」夾爛…駕駛命危

台江大道車禍6死！同事揪出遊「爸媽全不知」

台南6死車禍「提國賠會成？」律師扯出關鍵人物

13歲少女只給初吻　男大生竟奪走初夜

更多熱門

相關新聞

新人拍婚紗「柴柴推開媽」搶新郎

新人拍婚紗「柴柴推開媽」搶新郎

喂～到底是誰跟誰結婚啦！台中的網友Kiki這天帶著愛犬Kimo一同去拍婚紗照，沒想到收到成品後，卻發現自己完全成了「新婚小三」！只見Kimo在照片中十分上相，還心機地一把將媽咪推開、含情脈脈地望著爸爸，直接搶走了女主角的鋒頭，彷彿牠才是新郎要娶回家的對象，畫面令人看了溫馨又好笑。

美女醫丟蛋糕被婆婆臭罵！揭2影片「反駁9疑點」

美女醫丟蛋糕被婆婆臭罵！揭2影片「反駁9疑點」

美女醫正式宣戰「前婆婆罵我的影片可多了」

美女醫正式宣戰「前婆婆罵我的影片可多了」

美女醫「試管懷孕早產」反被婆家尿布砸臉

美女醫「試管懷孕早產」反被婆家尿布砸臉

婆媳爭論影片被曝光！　美女醫189字埋伏筆

婆媳爭論影片被曝光！　美女醫189字埋伏筆

關鍵字：

黃宥嘉陳文彥離婚侵占聘禮訂婚結婚首飾珠寶剩餘財產分配

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

教育部：全國中小學延後至2月22日開學

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

美女醫「試管懷孕早產」反被婆家尿布砸臉

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

台中35歲壯男脖子痛3天　醫驚：命剩28%

大逆轉！翁立友再發聲力挺雞排妹提告

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

吳思賢開趴爆「友人用水車」警方：應是吸安非他命！

小樂吳思賢染毒首發聲

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面