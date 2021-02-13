台南女掉香奈兒短夾…內裝2萬現金！阿伯3mins假動作「塞褲縫」摸走

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市一名女子昨（12日）前往中西區西門路新光三越B1用餐，但期間卻不慎將白色香奈兒皮夾遺落在休息區座椅上，女子發現皮夾遺失後回頭卻遍尋不著，經調閱監視器才發現，一名頭戴鴨舌帽、身穿襯衫的阿伯在女子離開不久後即發現有皮夾遺落，靠著一個假動作、短短約3分鐘旋即將皮夾摸走，自以為神不知鬼不覺，殊不知過程全被監視器拍下。

▲台南女遺失香奈兒皮夾，鴨舌帽阿伯3分鐘假動作摸走。（圖／記者林悅翻攝）

警方調查，女子12日傍晚與家人前往新光三越B1用餐，期間女子坐在休息區座椅等待家人時，不慎將香奈兒短夾遺落在板凳上，裡頭裝有2萬多元現金、多張信用卡及證件；女子直到返家後遍尋不著，這才驚覺皮夾遺失，立即回頭查找，確認皮夾遺落在新光三越B1處。

女子經通報店家調閱監視器畫面後發現，在她離開休息區板凳不久後，一名年約60歲、頭戴鴨舌帽、身穿襯衫的阿伯眼尖發現皮夾，立即走近查看，確認無人注意後坐下，還刻意調整鞋襪以「假動作」掩飾，並趁機將皮夾推往身後，塞入褲縫中後才若無其事地起身離開，整段犯案過程約3分鐘，全被一旁監視器拍下。

台南二分局南門派出所副所長蔡孟紘指出，女子昨夜8時許到派出所報案，表示皮夾遺失、財損約5萬餘元，初步調查已經確認犯案男子，目前正進一步擴大調閱監視器畫面、查訪比對男子身分中，全案朝侵占罪進一步深入偵辦。