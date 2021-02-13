▲「金包里慈護宮」2019年2月向市府申請登錄歷史建築。（圖／臉書粉專「慈母護金山」提供）

記者郭世賢／新北報導

2月13日大年初二廟宇走春，新北市多間知名廟宇因應防疫作為，年節期間逾60間宮廟取消超過80場大型活動，仍湧現大批信眾前往參拜。新北市金山區「金包里慈護宮」上香民眾絡繹不絕，並提供「平安福袋」讓香客擲筊求平安招好運。

金包里慈護宮董事長游忠義表示，防疫過年，金包里慈護宮人潮滾滾，信眾都戴上口罩，歡喜配合廟方防疫，春節改「自由參香」，廟方並提供「平安福袋」向媽祖祈求擲筊，讓香客求平安招好運。

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▲大年初二金包里慈護宮湧人潮，擲筊祈求「平安福袋」招好運。（圖／記者郭世賢攝，下同）

游忠義指出，「金包里慈護宮」2019年2月向市府申請登錄歷史建築，經依「文化資產保存法」相關規定，並召開市府古蹟歷史建築紀念建築史蹟聚落建築群及文化景觀審議會，委員一致認為，「金包里慈護宮」見證金山地區史發展。

游忠義說，廟宇仍保有清同治12年（西元1873年）到日治昭和年間歷次修繕的構件，包括樑柱、對聯、題刻與牌匾均佳，具廟宇之藝術價值。

金包里慈護宮：https://reurl.cc/zbrGZy

慈母護金山：https://www.facebook.com/Jinbaoli.Mazu/



▲金包里慈護宮董事長游忠義表示，金包里慈護宮人潮滾滾，信眾都戴上口罩，春節改「自由參香」。

▲▼金包里慈護宮整建，紅壇啟用眾神暫安座。

▲金包里慈護宮「建廟平安斗燈」。（圖／金包里慈護宮提供）

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