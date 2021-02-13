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初二國5北上15時塞明晨「連塞10小時」　高公局：全線車流增1.6倍

▲▼初二上午9點到10點塞車路段。（圖／翻攝高公局即時路況）

▲初二回娘家，國道一號一早湧現返鄉車潮。（圖／翻攝高公局即時路況）

記者崔至雲／台北報導

大年初二回娘家的日子，今（13日）上午就出現不少路段「紫爆」，高公局路況預報員表示，國5宜蘭北返坪林路段將從15時塞到明晨，預估壅塞10小時以上。

高公局表示，一早湖口路段出現壅塞，主要是上午六點發生一起車禍，車陣長達4公里，但事故排除後，塞車情況只有稍微趨緩，仍估塞到下午1、2點。而以國3來看，南下路段從三鶯開始塞，其中大溪到龍潭段車速一度掉到17公里，三線道都是車，國1的湖口到新竹段也是一片紅，車速平均31公里。另外，高公局特別提到，國道5號恐怕塞8小時。

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往中部看，74快速道路東向路段從「大里一」開始車流變多，到「大里二」一路塞到霧峰，車陣塞了7公里長，車速掉到15公里，完全紫爆。其他塞車路段包括了國1豐原到台中系統北上路段、國1南下南屯到彰化車多不好走，國3部份是從和美開始塞到員林、烏日到霧峰系統和中興系統到名間等路段都很塞。

▲▼初二上午9點到10點塞車路段。（圖／翻攝高公局即時路況）

▲▼初二國道塞車路段。（圖／翻攝高公局即時路況）

▲▼初二上午9點到10點塞車路段。（圖／翻攝高公局即時路況）

高公局預判易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、三義-台中系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-汐止系統；國3南向土城-關西、烏日-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-坪林；國10西向仁武至燕巢系統等9路段，預估國道交通量為138百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.6倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

今日相關疏導措施包括，6-12時，國5南港系統南向入口高乘載管制、0-12時國5南向石碇、坪林入口匝道封閉、0-24時國1南向平鎮系統、埔鹽系統入口匝道封閉、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▲▼初二上午9點到10點塞車路段。（圖／翻攝高公局即時路況）

▲高公局指出，今日上午將出現南向車潮，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。（圖／翻攝高公局即時路況）

今日上午北部地區下雨，高速公路局表示雨天行車視線較差，呼籲用路人務必保持安全行車距離、注意車前狀況，同時應養足精神，避免疲勞駕駛；也請用路人事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，機動調整行車路線，避開壅塞路段。

假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾參考使用。針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1與國3、利用台9替代國5、利用台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道。

初二國道壅塞路段與時段：

國1南向：
6-14時 楊梅-新竹系統
16-19時 苗栗-豐原
7-12時 彰化系統-埔鹽系統
15-19時 下營系統-大灣

國1北向：
9-13時 鼎金系統-岡山
9-15時 仁德-永康
9-17時 南屯-后里
10-13時 圓山-大華系統
15-21時 西螺-埔鹽系統
15-21時 銅鑼-頭屋

國3南向：
7-13時 土城-關西
8-12時 快官-霧峰
8-13時 草屯-名間

國3北向：
15-19時 竹山-中興
15-22時 大山-香山

國5南向：
6-13時 南港系統-坪林

國5北向：
15-23時 宜蘭-坪林

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