刺青＝變壞？陳武漢要扭轉錯誤觀念：每個圖案都有故事

▲陳武漢手繪圖案來自他深厚的美術底子。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北報導

從小就喜歡畫畫的陳武漢，大學念的是設計，畫畫對他來說輕而易舉，在與同學聊天當中，彼此說著畢業後要從事什麼工作，他不加思索地說：「我想當刺青師」，同學豎起大拇指，有了同學鼓勵，他慢慢開始往這條路前進。

陳武漢畢業當完兵開始找工作，做過攝影助理、室內裝潢、搬運粗工…做的這些都不是自己興趣，人生沒有目標，渾渾噩噩過日子。直到有一天，腦子裡突然想起大學時期，跟同學說想當刺青師這工作，自己有繪畫底子，對刺青又有濃厚興趣，何不現在就開始！

▲陳武漢專注在刺青。（圖／記者黃彥傑攝）

在刺青店從學徒做起，從基本功開始練，因為學徒是沒有薪水，所以必須在白天找一份正職工作，晚上再到刺青磨練，畢竟要生活還是要靠金錢來養活自己。就這樣在刺青店工作兩年多，技術逐漸成熟，索性就把白天工作辭了，專心在刺青創作上面。當時母親覺得總算有份工作，也不以為意，直到有一天，親戚打給母親說：「你小孩變壞了，跟人家學什麼刺青，路開始走歪了」，母親自責的跟他說：「是不是我沒把你教好，讓你變壞去刺青？」

為了讓母親改觀，陳武漢拼命練習，四處參加比賽，因為只要得獎曝光機會就多，這也是對自己一種肯定，總算皇天不負苦心人，在一次比賽中拿到冠軍。他第一時間拿起電話撥給母親，跟她分享得獎喜悅。但母親朋友們覺得這不是什麼光榮的事，仍嗤之以鼻。他看到這些人反應，內心非常受傷，覺得這麼努力還是得不到大家認同！

▲陳武漢刺青圖案栩栩如生。（圖／記者黃彥傑攝）

面對這些挫折，陳漢武從未想過放棄，反倒是媽媽對於這份工作可以養活老婆跟小孩，就不再排斥。陳漢武的努力，讓家人的態度從反對轉而支持。他說：「每個人刺在身體上的圖案都有自己的故事，我不能亂刺毀了他們的故事，所以要專注力要更集中，技術要熟練，現在我找到人生的目標！」