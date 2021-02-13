101第一排！都市叢林裡的夢幻泡泡球　F級網美：這個角度最好拍

▲子涵透露，現正力拼轉型學習才藝，希望拉近與粉絲距離。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

北市信義區是台灣夜生活一級戰區，入夜後松壽路常常出現大批人潮，準備進入夜店狂歡，但其中有店家反其道而行開始搶攻白天客群，在ATT頂樓擺起泡泡球屋，搭配叢林風開起下午茶店，吸引眾多網美前來朝聖。知名網美「子涵」就說，自己很喜歡叢林渡假風，覺得這裡離101大樓那麼近，只要天氣晴朗，就可以用廣角鏡頭跟大樓來個超美自拍，放上IG讓大家羨慕。

子涵表示，覺得這裡的泡泡球屋很適合當包廂，全透明的泡泡球讓人可以近看101風景又不會吹風，可以在裡面美美的拍照不怕頭髮被吹亂。加上這裡的飲料顏色很繽紛，上面串著小熊軟糖很可愛，而且食物擺盤也精緻好看，襯著台北高空景色，慵懶的躺在沙發上享受午後時光，無論拍照打卡或是放鬆都很舒服。

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▲安希表示，在ATT頂樓可以輕易地與各個大樓合照，拍張美照打卡。（圖／記者游宗樺翻攝）

子涵透露，現在正努力學習花藝、調香的才藝，希望在日後不但能靠外貌吸引粉絲，還可以讓這些新學的才藝拉近跟大家的距離。子涵還提到，學習花藝需要高度專心，看上ATT頂樓的環境非常放鬆，有時就會跟好友來這邊研究新的才藝，而且調香本身也是讓人心靈放鬆的事情，來這邊吃下午茶、與姐妹們拍照超級享受。

另名擁有傲人上圍的網美安希則說，晚上常常與好姊妹在這裡逛街，走累了都會想找地方休息，發現ATT樓頂剛好是觀賞101大樓最好的角度，所以常會在這裡找店家消費，ATT樓頂有「Costa Blanca」、「Babylon」等高空酒吧，其中自己比較喜歡「Babylon」的都會叢林風格，被這裡可愛的陶製小動物擺飾吸引，搭配各種盆景根本超好拍，加上店家有經營下午茶，讓白天到晚上有不同風景可拍。

▲店家選在北市夜店一級戰區開設下午茶店，力拼白天客群。（圖／記者游宗樺攝）