俏女警巧手繪Q版LINE貼圖！　16款「牛牛造型」可愛逗趣

▲適逢過年，旗山悶局女警卓筠繪製分局長游永中和牛牛Q圖，製成紅包袋。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

今年農曆春節7天連假，往年遊客都會選擇往大旗美地區遊玩，旗山分局既有俏麗女警發揮美術專才，畫下了代表生肖牛年的貼圖和紅包袋，希望透過可愛的Q圖融化民眾，也藉此宣導交通安全的重要性。

▲卓筠為100年一般警察特考結業。（圖／記者許宥孺攝）

現服務於旗山交通分隊的卓筠，是高雄師範大學美術學系研究所畢業，100年一般警察特考結業，投入警界服務後，仍沒有放棄手中的畫筆，常常利用備勤時間拿起平板創作，每每有新作品，總令人驚艷萬分。過年將至，卓筠也將生肖牛年結合了交通安全宣導，創作一組Q版本貼圖，包含專心開車、遵守交通規則、喝酒不開車、牛年行大運等，讓分局許多員警直呼：「超可愛！」

▲卓筠繪製Q版牛牛貼圖宣導交安。（圖／記者許宥孺攝）

不過想買到這款可愛貼圖，恐怕暫時無法免費下載，卓筠解釋，免費下載貼圖就是Line幫公司做廣告行銷，假如做成免費貼圖，旗山分局就要付給Line一筆錢，分局恐怕無法負擔這筆開銷，因此，她決定再繪一版新貼圖，包括酒駕宣導、繫安全帶、開車不使用手機、交通肇責相關，計畫約有30幾張貼圖，用最低的價格上架，如果民眾覺得喜歡可以自行下載。

▲▼卓筠熱愛繪畫，轄區宣傳交安活動都有她的作品。（圖／記者吳奕靖攝）

分局舉辦的交通安全宣導繪畫比賽、轄區特色活動、傳統節慶，卓筠幾乎每次都不缺席，例如杉林區舉辦火把節、小林夜祭，都在海報上畫了監視器，宣導監視器的重要性；2020年末也在旗山分局臉書上傳可愛的跨年圖，也提醒民眾出門跨年不要忘記戴口罩。如果打開旗山分局的臉書，還能看到卓筠幫分局長游泳中畫的Q版圖，將當地的旗尾橋、特產香蕉都融入在畫裡，適逢過年，卓筠也畫出分局長和牛牛的Q圖，製作成牛年限量紅包袋，透過抽獎活動分送給民眾。

▲▼適逢過年，卓筠繪製分局長游永中和牛牛Q圖，製成紅包袋。（圖／記者許宥孺攝）

卓筠透露，畫一個公仔貼圖大約畫1-2小時，畫簡單的海報大約是3-4小時，而漫畫風格則是比較複雜，大約需要投入8小時的心力，「如果精緻度越高，看起來立體感豐富的話，就得要更久」。

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