陸封殺BBC世界新聞台　指報導內容「損害中國利益」

▲廣電總局大年初一宣布禁止BBC世界新聞台在中國落地。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家廣播電視總局12日凌晨宣布，英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）的「涉華報導」損害中國國家利益，不允許繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理。

廣電總局指出，經調查，BBC世界新聞台「涉華報導」有關內容嚴重違反《廣播電視管理條例》《境外衛星電視頻道落地管理辦法》有關規定，違反新聞應當真實、公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結，不符合境外頻道在中國境內落地條件，國家廣播電視總局不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理。

廣電總局的公告發出後，大陸官媒《環球時報》隨即發文，指BBC近年頻頻通過毫無底線的手段抹黑、污衊中國，例如，在涉疆報導中，BBC扮演著「反華急先鋒」的角色，其本月2日一篇報導宣稱「中國新疆再教育營'中的婦女遭到系統性強姦和酷刑」，引發多家西方反華媒體跟風炒作。

《環球時報》還提到，BBC在疫情報導上也是毫無底線，在今年1月一個「重返湖北」的疫情視頻報導中，BBC不僅「移花接木」還「夾帶私貨」，採訪鏡頭配上了一段警方「用網蒙頭拘捕民眾」的畫面，營造出一幕中國防疫部門「暴力執法、侵犯人權」的場景，但該段畫面來自於去年疫情期間的一次高速反恐演練，BBC所報導的是徹頭徹尾的假新聞，「BBC的目的非常明顯，即通過這一惡意剪輯，極力描繪一番『中國掩蓋疫情』的場景。」

對此，BBC在一份聲明中表示，對中國當局決定採取這一行動感到失望，BBC是世界上最受信任的國際新聞廣播公司，公平、公正且不畏懼、不偏袒的報導世界各地的新聞。」