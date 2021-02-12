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黃偉哲除夕夜拜廟迎「開天門」　祈求台南市運昌隆

▲台南市長黃偉哲2月11日晚上至東區南天府以及中西區台灣首廟天壇迎「開天門」，希望藉由今年第一炷香，祈求台南市運昌隆、風調雨順，早日解除台南水情吃緊的情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲2月11日晚上至東區南天府以及中西區台灣首廟天壇迎「開天門」，希望藉由今年第一炷香，祈求台南市運昌隆、風調雨順，早日解除台南水情吃緊的情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲2月11日除夕夜與立委陳亭妃、林俊憲及市議員沈震東、洪玉鳳等人至東區南天府以及中西區台灣首廟天壇迎「開天門」，希望藉由今年第一炷香，祈求台南市運昌隆、風調雨順，早日解除台南水情吃緊的情況。

▲台南市長黃偉哲2月11日晚上至東區南天府以及中西區台灣首廟天壇迎「開天門」，希望藉由今年第一炷香，祈求台南市運昌隆、風調雨順，早日解除台南水情吃緊的情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

往年除夕夜子時各大廟宇最興盛的活動，就是「搶頭香」，在正月初一子時廟宇打開大門的那一刻，民眾都會爭先恐後拼命往前衝、搶第一，就是要搶到一整年的好運，祈求神明保佑整年旺旺來。不過，這個俗稱「搶頭香」的年節活動，由於人人爭先恐後，經常傳出因推擠、爭搶而發生爭吵或受傷的情況。

▲台南市長黃偉哲2月11日晚上至東區南天府以及中西區台灣首廟天壇迎「開天門」，希望藉由今年第一炷香，祈求台南市運昌隆、風調雨順，早日解除台南水情吃緊的情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，近幾年順應內政部推行的宮廟優質化政策，有些宮廟已經改變「搶頭香」的做法，由廟方統一收取信徒的香枝，統一插入香爐，不但減少紛爭，也可達到禮敬神明的目的。而今年因應COVID-19防疫政策，為避免人潮群聚造成防疫破口，許多宮廟也取消除夕夜「搶頭香」的活動，改由信眾自由入廟參拜，他也指出，只要心誠禮敬，每天的第一炷香也都算是頭香。

▲台南市長黃偉哲2月11日晚上至東區南天府以及中西區台灣首廟天壇迎「開天門」，希望藉由今年第一炷香，祈求台南市運昌隆、風調雨順，早日解除台南水情吃緊的情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）
在疫情嚴峻的當下，黃偉哲也呼籲信眾入廟參拜別忘配戴口罩，保持安全社交距離，許多宮廟重要的典禮和儀式，也都會透過臉書粉絲團直播，提醒大家也可以在家觀看，「防疫優先，誠意不減」。另外，台南水情目前仍然吃緊，希望民眾在過節抗疫的同時，也別忘節約用水。

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