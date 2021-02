拜登首度與習近平通話！談話內容曝光　「若有益美國人願合作」

▲拜登在10日首度與習近平通話。(圖/路透)

文/中央社華盛頓10日綜合外電報導

美國總統拜登今天首度與中國國家主席習近平通話,拜登在推特公布兩人談話,對北京經濟策略、人權侵犯及脅迫台灣表示關切,也強調當有益於美國人民,願意與中國合作。

拜登推文說:「我今天與習主席通話,祝他與中國人民農曆新年快樂,我也對北京的經濟策略、侵犯人權及脅迫台灣等情事表示關切。我告訴他,當對美國人民有益,我願意與中國合作。」

I spoke today with President Xi to offer good wishes to the Chinese people for Lunar New Year. I also shared concerns about Beijing’s economic practices, human rights abuses, and coercion of Taiwan. I told him I will work with China when it benefits the American people.