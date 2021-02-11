習拜選在除夕通電話　胡錫進：表達對中國的善意、尊重

▲習近平與拜登曾於2013年在北京會面。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）11日除夕當天通了電話。大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進認為，選在中國的除夕通電話，是拜登對習近平與中國表達的一種善意與尊重。

胡錫進表示，其實，中美雙方的態度已經漸漸明了，拜登和習近平彼此也很熟悉，「兩國的一些戰略性分歧不是秘密，兩國都需面對並加以管控。」

▼環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）



胡錫進認為，兩國領導人通話的意義，除了進行進一步的個人溝通，同時也是給中美關係賦予一個相對正常的儀式感，表達相互尊重，「選在除夕當天做這件事，會為這些目標增加更多的正面氛圍。」

根據《央視》報導，習近平在通話中表示，過去半個多世紀，國際關係中一個最重要的事件就是中美關係恢復和發展，「中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇，中美合作可以辦成許多有利於兩國和世界的大事，中美對抗對兩國和世界肯定是一場災難。」

習近平也強調，中美在一些問題上會有不同看法，關鍵是要相互尊重、平等相待，以建設性方式妥善管控和處理，「兩國外交部門可就雙邊關係中的廣泛問題以及重大國際和地區問題深入溝通，兩國經濟、金融、執法、軍隊等部門也可以多開展一些接觸。」