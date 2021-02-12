新加坡竟還有王室！流落民間甘做凡人　憂「貴族身份」成子女負擔

▲新加坡位於甘榜格南的宮殿，是前王室族人過去的居住地。（圖／翻攝自Visit Singapore官網）

記者葉睿涵／綜合報導

自1965年新加坡獨立以來，新加坡政府就一直擁有著這座島嶼的統治權，人們也漸漸地遺忘了，在這篇土地上過去曾住著一群王室貴族。隨著政府將他們居住的宮殿收回，並將其變成博物館後，這些王室後代便流落民間，過著與平民無異的生活，他們可能是你我身邊的計程車司機，也有可能是普通的白領上班族。

綜合路透社與新加坡《獅城新聞》報導，這些「墜入凡間」的王室貴族，如今就和普通平民一樣，過著平凡的生活。他們有的是上班族，有的以開計程車維生。51歲的沙瓦爾（Shawal）便是這群擁有著王室血統成員中「新加坡家族的領袖」，他們屬於新加坡第一任君主蘇丹侯賽因•沙（Sultan Hussein Shah）一脈，而且至今仍保有「東姑」（Tengku）的頭銜。

「東姑」在馬來語中是王子或公主的頭銜，不過隨著政權更迭，這座國際化的城市已不再有人記得這些擁有王室血統的貴族。每當沙瓦爾告訴別人，自己是蘇丹侯賽因•沙的後裔時，人們經常會反問道，「怎麼王室還有後人存在嗎？」

事實上，在新加坡獨立以前，這些王室中人仍住在位於甘榜格南（Kampong Glam）祖傳的房子裡，那是一個擁擠、破敗不堪的宮殿，不過後來新加坡政府將他們趕走，並將該處變成了一個博物館。

報導稱，新加坡的王室仍有79名後裔，不過他們似乎已不再留戀王室頭銜。沙瓦爾告訴記者，王室頭銜也許會為下一代增加負擔，因此他在女兒出世時，就不再將「東姑」的頭銜傳下去，但他仍定期訪問目前已變成博物館的王宮及其附近的清真寺和墓地，也會在參加慶典時穿著傳統的王室服裝，以保護馬來王室的文化遺產。

小時候也曾住在王宮裡、67歲的因德拉（Tengku Indra）是蘇丹侯賽因•沙的玄孫。他認為，是否傳承王室頭銜，甚至是不是王室後裔並不重要，「這是因為我們不是一個王朝，比較關鍵的問題是，你必須通過自己的能力來謀生，而不是享受祖輩的地位。」

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