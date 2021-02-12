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鮮肉司機跨年夜遭恐怖強吻　女漢子下車丟15元安慰費「不用找了」

▲▼鮮肉司機跨年夜遭恐怖強吻　女漢子下車丟15元安慰費「不用找了」。（圖／翻攝自微博）

▲鮮肉司機「大意了，沒有閃」，被女乘客突襲親滿臉。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

四川江油一名20多歲俊俏男司機2020年跨年前夕載2名女乘客到酒吧，怎料其中一人下車時，竟趁著付錢時強吻他，嚇得他連連閃躲，仍慘遭淫辱。事後，女乘客額外丟下15元人民幣（約新台幣65元）的精神賠償費，但司機認為這樣的補償根本不對等...

綜合陸媒報導，當時小孫（化名）開車載2人到酒吧，但其中一名30多歲女乘客下車付錢時，先是將身子前傾，隨後一手攙起小孫的小巴，將他的臉扭向自己，順勢把嘴湊了上去。小孫大驚失色，趕緊將頭撇開，但仍被親了一臉。

小孫受訪時難過地說，女乘客上車後不久，就一直向他索取電話號碼、微信帳號，但他堅持不給，結果到了目的地後，「車費只有5元（約新台幣21元），她給了20元（約新台幣86元），我準備找她錢，結果她就掰我腦袋，然後開始親我...」

▲▼鮮肉司機跨年夜遭恐怖強吻　女漢子下車丟15元安慰費「不用找了」。（圖／翻攝自微博）

▲▼小孫還原悲慘經過，「這是一個女漢子，上來就強吻」。（圖／翻攝自鳳凰新聞）

▲▼鮮肉司機跨年夜遭恐怖強吻　女漢子下車丟15元安慰費「不用找了」。（圖／翻攝自微博）

小孫指出，當下他不斷死命用手阻擋，所以女乘客最後沒有親到他的嘴，「但我看清楚那個女的了，30歲左右，而且肯定沒有喝酒。」儘管女乘客下車時多給了15元的「精神賠償費」，還說「不用找了」，但兩者明顯不對等。

女乘客誇張的行徑被行車紀錄器拍下後，又被小孫友人上傳微博，引發網友熱議。許多人紛紛留言，「這哪有什麼損失，這種遭遇百年難得一見」、「與其說是強吻，不如說是豔遇吧」。

不過，另一派網友認為，如果雙方性別對調，肯定很快引起軒然大波，「15元一個吻太廉價」、「傷害不大，但很羞辱人」、「這個就是猥褻」、「男生在外也要保護好自己」。

有律師指出，如果男司機明確意識到女乘客要強吻他，也做出了相應的抗拒動作．卻仍遭強吻，在這種情況下，可以認為是對男司機構成性騷擾，可處5日以上10日以下的拘留，提醒大家勿以身試法。

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