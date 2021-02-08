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台中春節計程車加強消毒防疫 盧秀燕：認明「已消毒」貼紙

▲▼盧秀燕利用農曆春節前視察計程車消毒作業，了解運作狀況。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕利用農曆春節前視察計程車消毒作業，了解運作狀況。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

新冠肺炎疫情增溫，台中市長盧秀燕8日利用農曆春節前，視察計程車消毒作業狀況。她表示，已完成消毒車輛將貼上紫色「本車已消毒」貼紙，供遊客認明搭乘。市府也為每位駕駛準備7片口罩供年假期間使用，保障駕駛朋友，也讓民眾搭乘更安心。

台中市交通局因應春節走春人潮，為防範民眾搭車防疫強度，今天開始一連兩天，在文心拖吊場協助計程車消毒。春節期間也不打烊，持續提供次氯酸水讓計程車駕駛自主消毒車輛。市長盧秀燕也親自到場，視察了解作業狀況。

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▲▼盧秀燕利用農曆春節前視察計程車消毒作業，了解運作狀況。（圖／台中市政府提供）

▲▼市府交通局協助計程車消毒，完成車輛會貼上貼紙。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕利用農曆春節前視察計程車消毒作業，了解運作狀況。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，台中約有8500台各式計程車，市府爲協助計程車司機做好防疫工作，今、明2天在文心拖吊場協助計程車大消毒。已完成消毒車輛將貼上紫色「本車已消毒」貼紙，供遊客認明搭乘。另外，春節連假期間，交通局仍會持續提供次氯酸水讓計程車駕駛自主消毒車輛，計程車駕駛可持執業登記證並自備空瓶，至交通局向1樓值班警衛免費索取。

她表示，為保障駕駛及乘客雙方安全，市府配合7天年假，上周即已為每位駕駛準備7片口罩，車籍為台中市的計程車駕駛，可分別向所屬車行、合作社免費領取口罩。歡迎民眾多加使用台中計程車，也提醒民眾戴上口罩做好防疫工作。

台中市計程車客運商業同業公會理事長邱秀美表示，感謝市府進行計程車大消毒工作，也謝謝市府提供駕駛春節連假期間每人每天1片口罩，保護司機及乘客健康安全，歡迎大家放心來台中遊玩。

詹姓計程車司機說，市府提供消毒措施完善，勤做消毒才能讓乘客搭得安心。平常車隊的車上都備有次氯酸水及酒精，每位乘客下車後，司機們均會在乘客經常觸摸的地方噴灑擦拭，且每4至6小時就會進行一次全車性消毒，司機也都會自我量測體溫，保障自身及乘客健康。

中市交通局表示，市府已於上周將口罩全部送至台中計程車各公（工）會、合作社等，個人計程車行駕駛如要領取口罩，2月8日至9日上午9時至下午4時，可向大台中汽車駕駛員職業工會、大台中不靠行計程車駕駛員職業工會、台中市汽車駕駛員職業工會、台中市計程車客運商業同業公會、台中市計程車駕駛員職業工會、台中縣市計程車駕駛員職業工會或交通局3樓運輸管理科索取。

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