92歲翁搭小黃訪友忘了地址！中壢觀音來回繞　運將無奈直送警局

▲載到失智老翁的運將向警方求助。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中壢區92歲宋姓老翁，3日搭計程車出門訪友，但老翁有失智症狀記不得友人正確地址，導致司機在中壢、觀音地區繞來繞去，無奈之下將老翁載到派出所尋求協助，所幸在警方的幫忙之下，順利聯繫上老翁的家人，讓他能夠平安返家。

▲訪友迷途的宋姓老翁坐在警所等待家人接回。（圖／大園警分局提供）

大園警分局新坡派出所所長傅錫華表示，老翁於昨日下午在中壢住處搭乘計程車要去找朋友，並向司機表示不清楚友人的正確地址，但能夠幫忙指引方向。司機依照老翁的指引走了一段路後，老翁突然迷失方向不知該往哪裡走，像無頭蒼蠅般引導司機在中壢、觀音地區打轉，司機雖然無奈但也不忍讓老翁流落街頭，只好將他載到派出所求助。

▲家屬趕往警所將老翁接回。（圖／大園警分局提供）

警員王軒宸得知詳情後，見老翁年事已高且神情慌張不知所措，身上雖僅有200元，但研判他應該不是故意坐霸王車，便先代為支付500元的計程車費，同時由警員江文來協助利用人臉辨識系統查出老翁的身分並與其家屬聯繫，在等待家屬到場的過程中，員警也買了稀飯讓老翁暖胃填飽肚子。老翁女兒隨後趕到派出所接人，並歸還員警代付的計程車費，非常感謝警方的熱心幫忙。

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