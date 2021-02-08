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社會 社會焦點 保障人權

小黃運將嗆「總統府前燒車」又罵卒仔　法官公布罵人價碼

▲男司機在紅燈區搭載女子，下場悲劇了。（示意圖／取自免費圖庫Flickr）

▲一名小黃司機罵別人髒話，他的辯護人竟扯是原住民習慣用語。（示意圖／取自免費圖庫Flickr）

記者黃宥寧／台北報導

一名計程車司機達辣瑪阿奈過去曾在臉書社團「小黃543~計程車司運將A酸甜苦辣留言板」，貼文「燒車！我將在總統府前！」涉嫌恐嚇公眾，士林地檢署偵結，依妨害秩序罪，緩起訴2年。沒想到他又罵人髒話「X、卒仔」遭起訴，他的辯護人稱「特別用語」，但法官認定他妨害名譽，處罰金3000元。

2019年3月間，達辣瑪阿奈將計程車停在士林區某停車場內休息，看到臉書留言，竟在4000多人的臉書社團「小黃543」貼文「燒車！我將在總統府前！」遭人報警檢舉。達辣瑪阿奈到案說明坦承不諱，檢察官考量他沒有前科也為造成實質危害給予緩起訴處分。

沒想到衝動的他又在去年3月間，在台北市對一名卓姓男子公然以「卒仔」、「幹」等語辱罵他，卓男憤而向士林分局報案。

他出庭表示，因為糾紛才會對卓男語出「幹」、「卒仔」等語，卻矢口否認有公然侮辱的犯意，辯稱：是因為對方挑釁他才會憤怒不由自主才罵他；而他的辯護人則為他辯稱：「幹」和「卒仔」是發語詞，可能是「原住民有特別習慣、用語」等語。

經士林地院查認為他雖然為原住民有特殊語言及習慣和文化，但他所說的言語在一般人理解已有表示不屑、輕蔑或攻擊、使人難堪之意涵，再者達辣瑪阿奈未提出「幹」、「卒仔」用語在其原住民文化之脈絡下有什麼特殊意義，認為他根本空言辯稱。最後仍依公然侮辱罪，處罰金新臺幣3000元，如易服勞役，以新臺幣1000元折算1日。

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