叱吒亞洲的女團製作人！偶像教父秋元康一手打造AKB盛世

▲秋元康一手打造了AKB帝國。（圖／翻攝AKB官網、篠田麻里子IG）



作者：李仁毅

繪者：林桂琴

摘自：河景書房《原來如此！日本歷史奇聞物語不思議》

●精選書摘

少女偶像團體一直在流行樂壇佔有一席之地，而現在日本最龐大的少女偶像團體，自然非AKB48與其姊妹團體莫屬，但你知道在2005年12月8日AKB48首次出道登場時，台下只有7個粉絲嗎（另外還有65個相關人員）？要講述AKB48，就得先從打造AKB48的靈魂人物—秋元康開始談起。

1958年，秋元康出生於東京，父親是個普通的上班族。當秋元康念高二時，某個星期六深夜他收聽日本放送廣播電台《中野光雄的翹腳二日大進擊》的知名古典文學搞笑單元，就寫了20頁自己的版本，之後在同學的鼓勵下寄到日本放送，日本放送的龜淵昭信與廣播作家奧山侊伸看過之後，覺得這年輕小夥子大有可為，秋元康就此成為奧山侊伸的弟子，並順勢加入廣播寫作的行列。

之後秋元康就讀中央大學文學部，但他光靠廣播寫作的薪水，就已經是當時上班族收入的四倍，他就離開大學專心當個廣播作家，但他仍對廣播作家的未來發展感到不安，於是從1981年起開始跨足歌詞寫作，第一首歌還是卡通片的插曲，但他很快就嶄露頭角，接著在1985年，他參與製作推出少女團體「小貓俱樂部」。

富士電視台在1985年4月1日推出週間帶狀節目《黃昏喵喵》，節目中有個「發掘偶像」單位，只要通過甄選的女高中生就可成為節目助理，之後這個助理團在7月發表單曲出道而成為偶像團體小貓俱樂部，動輒就有超過20人同時上場演出，並在1986年席捲日本流行樂壇，而這也成為日後大人數少女偶像團體的原型，只可惜這個團體因節目收視率下滑、成員頻繁異動等諸多因素而在1987年解散。

▲東京武道館外，等候日本女子偶像團體AKB48第27張單曲選拔總選舉結果的指原莉乃歌迷。（圖／達志影像）



之後秋元康在1988年與小貓俱樂部成員高井麻巳子結婚，隔年還幫美空雲雀的遺作《川流不息》作詞，獲得至高的評價。2005年底，秋元康以總合製作人的身分推出AKB48，但與當年小貓俱樂部的瞬間爆紅不同，他所面對的就是一開頭所提到的窘境，秋元康回憶當時的狀況：「說真的，實在不知道接下來會怎樣，若以棒球隊來比喻的話，這群女孩不但是從沒打過棒球的素人，甚至還有幾個是運動白癡，真的是全日本最弱小的偶像團體啊，但是我對這群女孩們說：『總有一天，我們大家會一起去東京巨蛋開演唱會！』」

靠著不斷的苦練與努力，可以容納250名粉絲的AKB劇場，過了二個月後才初次客滿，但粉絲人數仍只是緩慢地逐漸增加。2007年底，AKB48首次登上NHK紅白歌合戰，也只唱了90秒，直到2009年，AKB48才終於人氣大爆發，在日本社會引發「AKB現象」，秋元康與所有團員辛苦的耕耘終於有了成果，至於東京巨蛋的夢想呢？在2005年首次公演後經過6年8個月又17天，AKB48終於美夢成真，在2012年8月24日至26日於東京巨蛋舉辦演唱會「AKB48inTOKYODOME∼1830mの夢∼」，這1830m（公尺），指的就是AKB劇場到東京巨蛋之間的距離。

★ 本文經河景書房授權，摘自《原來如此！日本歷史奇聞物語不思議》

★ 跨越古今時空，探訪歷史課本不曾提到的故事。

★ 熱愛鑽研日本歷史冷知識的作者濃縮精華之作。