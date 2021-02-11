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歧視發言燒不停！森喜朗12日宣布請辭籌委會主席　東奧再添變數

▲▼日本東京奧運暨帕運組織委員會主席森喜朗。（圖／路透）

▲日本東京奧運暨帕運組織委員會主席森喜朗。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

日本東京奧運暨帕運組織委員會主席森喜朗因性別歧視發言，引發各界批評。根據最新消息指出，森喜朗將在12日提出請辭，屆時東京奧委會執行成員將會進行討論，這也讓外界更加質疑，東京奧運能否在今年夏天如期舉辦。

根據《路透社》與NHK報導，現年83歲的森喜朗將在12日向東京奧委會表達請辭意向，屆時執行成員將會對相關的性別歧視言論進行討論。目前TBS消息指出，可能會由日本足球協會前主席川淵三郎接替主席職務。

森喜朗本月初在評論日本奧會要將女性理事比例提高到40%的目標時說，「女性多的理事會，將會很花時間」；他並說，增加女性人數時，必須限制發言時間，否則一直說不完很令人困擾。此言一出立刻引來各界批評，不但日本網友狂轟歧視，就連網球好手大坂直美都表示，「這是有些無知的發言。」

森喜朗隔日出面公開道歉，表示撤回這些發言，但他也說，沒有考慮要辭去組委會會長的職務。國際奧林匹克委員會（IOC）日前也發表聲明強烈譴責，「森主席最近的發言完全不適當，跟IOC聲明及奧林匹克2020改革議題（Olympic Agenda 2020）相矛盾」。

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