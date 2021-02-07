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19歲霸凌男遭私刑斷手！墓園裡鞠躬道歉　警揭「多重疑點」：很怪

▲▼霸凌男遭私刑，17秒片被PO上網。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲霸凌男遭私刑，手被打斷。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄鳳山的少女遭到9人霸凌，不但被飲料淋頭，56秒內還被搧了9掌，誇張的行徑引起公憤。其中有名動手的19歲男子被私刑處理，手被打斷，丟包醫院。對此，警方則揭露許多疑點，案情也會繼續偵辦。

日前有網友在臉書公布影片，一名鳳山少女遭到9人圍毆霸凌，迅速引起網路關注，市議員、警方、教育局也緊急介入調查。

初步經過搜查，警方逮捕涉案者，遭霸凌的女孩家人也氣得提告，案情仍在進一步偵辦當中。19歲的黃姓少年參與霸凌案，臉書遭到瘋狂洗版，躲到女友家住，6日晚間接到方姓朋友的來電，要處理少女霸凌案，因此前往小港區的一家超商赴約。

▼霸凌的男子遭到痛毆，手被打斷。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼霸凌男遭私刑，17秒片被PO上網。（圖／記者黃子倩翻攝）

沒想到，黃男赴約後，被人帶上車，一路來到大寮區內坑路的墓園，接著遭到鐵棒、木棍狂毆，被逼著在手機鏡頭前鞠躬道歉，後來又改換地點繼續打，導致手臂骨折，最後慘遭丟包醫院。

警方接獲報案，立刻展開調查，經過初步判斷，黃男遭到設計，因此被毆傷，目前正在擴大調閱監視器，派人追緝犯嫌，已查獲3人到案。

不過，根據《自由時報》報導，幾人見面時還有說有笑，為何突然約在偏僻的墓園，且除了黃男認識的人，還有另一組人結伴上山，其他人幾乎都不認識對方，且到案都否認私刑，詳情還要調查。

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