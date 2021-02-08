鳳山少女遭霸凌　姑報案被建議「PO網比較快」？警澄清：只是附和

▲鳳山女孩遭包圍潑飲料、甩巴掌霸凌。（圖／翻攝爆料公社）

記者莊智勝／高雄報導

高雄鳳山少女霸凌案持續延燒，涉案的9名霸凌者中，唯一一名成年的19歲黃姓男子事後還遭私刑打斷手，如今更傳出，其實遭霸凌少女姑姑1月26日當天就持影片到派出所報案，但卻未獲警方重視、正式受理，甚至現場還有員警建議她「PO上網比較快。」對於這一說詞，警方今澄清，強調當下是附和少女姑姑說法，並未主動建言，倘若經查證確認處理過程有疏失，一定依規定懲處。

據了解，鳳山少女遭9人潑飲料、賞巴掌霸凌後，少女姑姑1月26日曾持數秒影片前往漢民派出所報案，但過程中因姑姑想與對方商談和解，因此筆錄還未完成就離開，且現場員警也只看到短短幾秒影片，並不知事態嚴重性。

2月3日當天姑姑再度前往派出所報案，過程中還傳出現場有員警建議她「PO網比較快」。對此，警方今回應表示，少女姑姑3日到所詢問案件進度，值班員警查詢後發現1月26日當天並未完成報案程序，因此表示可以協助受理提告，惟少女姑姑聊天時主動提及「想跟對方和解，但不知道身分，是否把影片PO上網會比較快？」現場員警聞言後僅禮貌性附和、尊重其說法，並未主動建言；警方強調，受理到案絕不容許匿報、推諉拒絕，後續將進一步釐清，倘若違規屬實將依規定懲處。

▼霸凌者中唯一成年者黃男昨傳出遭私刑打斷手。（圖／記者黃子倩翻攝）