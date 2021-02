彈劾川普審理第2天　「川粉闖國會」破窗畫面曝光！官員急撤離

▲民主黨播川粉闖國會畫面。(圖/路透)



文/中央社

彈劾監察人今天在美國聯邦參議院審理前總統川普彈劾案的第2天播出影片,內容是1月6日川粉闖入國會,議員們擔憂自身安危的畫面。

法新社與「哥倫比亞廣播公司新聞網」(CBS News )報導,民主黨彈劾監察人帶著議員們看了數小時的影片,其中有些首次播放的畫面來自監視攝影機與警察隨身攝影機,用意是要提醒參議員與美國人,川普告訴聚集在白宮附近的民眾,他連任不成都因作票之後,川粉闖入國會釀成多麼糟糕的局面。

WATCH: House impeachment manager Plaskett presents never-before-seen security footage of Capitol insurrection.



"The second man through the window is wearing full tactical body armor and is carrying a baseball bat. Others are carrying riot shields." pic.twitter.com/ElPDVsVE5H