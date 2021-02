10歲女童被綁架！機警清潔工一眼認出嫌犯　「垃圾車堵人」成英雄

記者葉睿涵/綜合報導

美國路易斯安那州2位清潔工人梅里克(Dion Merrick)和安托萬(Brandon Antoine )8日在工作時,意外發現一輛在「安珀警報」中被提及的灰色Nissan Altima,於是他們立刻與警方聯絡,還機警地用垃圾車把車堵住,直到警方出現,救出被綁架的小女孩,並逮捕了33歲的犯罪嫌疑人塞里爾(Michael Sereal)。

據《紐約郵報》和KFBK新聞廣播報導,10歲的小拉薩爾(Jalisa Lasalle)在7日下午被綁架後,警方發出安珀警報(AMBER Alert),希望民眾能提高警惕,協助尋找小拉薩爾。警報顯示,這名女童最後一次被目擊搭上一輛2012年產製的灰色Nissan Altima,此後便不見蹤影。

AMBER ALERT: Here are the details for the alert many of you just received: https://t.co/HkRxv2Co7e



Investigators think 33-year-old Michael R. Sereal abducted a 10-year-old girl from New Iberia. Call 911 if you spot this vehicle. The girl is believed to be in imminent danger. pic.twitter.com/uLKTXhZg4i