拜登要求緬甸軍方交出權力　將凍結10億美元在美資產

▲拜登首度公開對緬甸軍事發表談話。（資料圖／達志影像）



文／中央社記者江今葉華盛頓10日專電

美國總統拜登今天首度公開對緬甸軍事政變發表談話，他除了再度呼籲緬甸軍方立即釋放實質領袖翁山蘇姬等人外，也宣布將簽署行政命令，凍結緬甸政府在美資產。

緬甸軍方日前對民選政府發動政變，逮捕諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）與她所屬的「全國民主聯盟」（NLD）多名領袖。軍方電視台發布聲明，聲稱這場拘捕行動是為了處理「選舉舞弊」。

拜登（Joe Biden）曾於1日發表書面聲明，呼籲緬甸軍方立即放棄所奪取的權力，並釋放已逮捕的活躍人士與官員，美國也將對破壞緬甸民主過渡者問責，並檢視已經取消的制裁。但緬甸軍方並未因此妥協，翁山蘇姬依然下落不明，緬甸街頭抗議活動也逐漸升高。

有鑑於此，拜登今天公開發表談話，要求緬甸軍方作出讓步。

拜登表示，對於緬甸民主過渡的攻擊是美國兩黨深切關切議題，行政部門諮詢高度關切此議題的聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）及其團隊，也與盟友與全球各地，特別是印太地區合作夥伴保持密切聯繫，以協助國際社會因應此一形勢。

他指出，來自美國強烈且統一的訊息，對於鼓舞其他國家加入敦促緬甸恢復民主至關重要。美國上周協助召開聯合國安理會，並發表強有力的聲明支持緬甸民主。在美國重新加入人權理事會後，也將藉此加強世界對緬甸人權的承諾。

拜登也再次呼籲緬甸軍方立即釋放民主政治領袖與運動者，並立即放棄所奪取的權力，並尊重緬甸人民在去年11月8日大選所表達的意志。

拜登同時宣布緬甸的一系列制裁行動，包括美國政府將採取措施確保緬甸軍方無法獲得在美國的10億美元政府資產，以制裁緬甸軍方領袖的商業利益與家屬。第一輪制裁預計本周內公布。

拜登並指出，美國也將採取強有力的出口管制措施。但他也強調，在凍結緬甸政府資金的同時，會維持對當地醫療保健、民間社會團體與其他直接有益於緬甸人民的各項援助。