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台南2屁孩騎車踹移工！被肉搜急道歉滅火「沒有下次」　網看完更怒

記者曾筠淇／綜合報導

近日有一段影片在網路上瘋傳，台南市2名男子雙載騎乘機車，疑似與外籍移工發生糾紛，因此上前踹車，結果2輛摩托車都倒地。離譜的行為引起公憤，網友也隨即肉搜到2屁孩的臉書，雖然雙方皆已發文致歉，但多數人都不買單，直言「被傳開了才發現大事不妙，趕快上來隨便PO個道歉文」、「打字誰不會」。

從影片畫面可以見得，台南市2名男子雙載騎乘機車，疑似與騎乘電動機車的外籍勞工發生糾紛，因此上前踹車，結果因用力過度，移工被踹後，安全帽噴飛，人車朝右側偏去並倒下，而雙載騎士也隨即摔倒在地。

影片傳開後，立刻引發網友不滿，隨即也肉搜出雙載騎士的臉書。其中一名男子在個人臉書上說明，當時他和朋友在街上玩，疑似太大聲吵到外籍移工，因此對方出言嗆聲，還拿東西丟他們，一氣之下便上前踹車；不過，事後他也明白自身行為有點超過，所以踹完後馬上道歉，「我本人對於踢外勞這件事，我非常抱歉，我做太過火了，各位對不起！」

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▲男子踹車後在網路上道歉。（圖／翻攝自Facebook）

另名當事人也在臉書社團「台南爆料公社-台南最大社團」上發文致歉，表示不論前後誰對誰錯，他們光是動手動腳就錯了，「對於前天（8日）晚上踢外勞的事情，對外勞、對社會大眾感到抱歉」，保證不會有下次，他真的知道錯了。

不過，大票網友仍然不買單，直言「做事前先想想後果吧！有些事是你擔當不起的」、「自以為很大？還是很可以」、「可以拍個道歉影片嗎」、「人家沒是安靜的騎在旁邊為啥要踢」、「丟台灣人的臉」。

▲▼踹移工屁孩道歉。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社-台南最大社團）

▲當事人表明已經知錯。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社-台南最大社團）

還有人認為，「去跟外勞道歉！跟我們道歉幹嘛」、「我們不是受害者，只有他（外籍移工）有資格原諒你」、「你有去跟對方道歉了沒？你有真心悔改嗎」。對此，當事人則回應，「到（道）完歉了，剛剛有去他們的公司找到那個人。」

針對此事件，台南市警永康分局回應，目前已有蒐報到該案件，正由龍潭派出所調查當中，詳細案件仍在進一步偵辦。

▼當事人聲稱已當面向移工道歉。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社-台南最大社團）

▲▼踹移工男子道歉。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社-台南最大社團）

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