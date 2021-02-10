台南2屁孩騎車踹移工！催油門伸腳「下秒自摔」　影片曝光千人怒了

▲屁孩踹車自摔，無辜移工遭殃。（圖／翻攝台南爆料公社）



記者柯振中／綜合報導

台南市發生恐怖的行車糾紛，2名男子雙載騎車行經馬路，與騎乘電動車外籍移工發生糾紛，竟然與同伴上前踹車，結果2輛車子雙雙倒地，離譜的行為引起網路公憤。目前警方已經著手調查，案件仍在偵辦當中。

近日一段影片在網路上流傳，台南市2名男子雙載騎乘機車，疑似與騎乘電動機車的外籍移工發生糾紛，因此上前踹車，結果因為用力過猛，移工被踹後，安全帽噴飛，不斷朝右側偏去，雙載騎士也馬上摔倒在地。

▼屁孩踹車自摔。（圖／翻攝台南爆料公社）



離譜的行徑被一旁的同伴錄下，在網路上傳開，瞬間引起網路公憤。眾多網友看完，忍不住留言嗆聲，「那個踢人的雷下去怎麼不剛好有一台卡車經過呢」、「我比較想要把他們兩個踹到絕後」、「自摔活該，最好摔死」、「我的天！都要過年了！？真不怕被收走耶。」

對此，台南市警永康分局回應，目前已有蒐報到該案件，正由龍潭派出所調查當中，詳細案件仍在進一步偵辦。

對此，疑似是當事人的男子出面說明，當時他與朋友在街上玩，疑似吵到該名外籍移工，因此外籍移工出言嗆聲，還拿東西丟他們，一氣之下才上前踹車，踹完後也有立刻道歉，「那我本人對於踢外勞這件事，我非常抱歉，我做太過火了，各位對不起。」

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▼男子踹車後在網路上道歉。

