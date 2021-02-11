小心衰整年！想求財、開運...春節「8大禁忌」千萬別做

▲如果想迎來好運，過年有些禁忌要注意。（圖／記者李毓康攝）



實習記者周依儒／綜合報導

今（11）天是除夕，許多人都期待與家人團聚、領紅包，不過春節過年有不少禁忌和習俗，如果不小心觸犯，可能會迎來一整年的霉運！旅遊網站Skyscanner就整理出「8大過年禁忌」，若想求財、開運，務必別做。

1‧不動刀剪針線

刀、剪屬於利器，如果在大年初一使用這類物品，接下來的一年可能會有皮肉傷的狀況發生；倘若使用指甲剪或剪刀，則有剪斷財路的說法，如果不希望自己的荷包縮水，過年期間一定要小心別碰這些物品。

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▲使用指甲剪或剪刀，會剪斷財路，過年期間就少碰這些物品。（圖／取自免費圖庫pixabay）

2‧避免打破東西

打破東西可能會破財！因此年前一定要把家中所有易碎品都收好，也請小朋友多留意小心，如果真的還是不小心打破東西，就趕緊念「歲歲平安」的吉祥話！

3‧不能早上洗澡洗頭

大年初一早上如果洗澡、洗頭，可能會將一整年的財運都洗掉，且如果在除夕夜就把自己洗乾淨，也有除霉運一說的說法。

4‧不要掃地

過年期間如果掃地可能會將錢財掃出門！因此如果在過年期間有親戚朋友來家裡拜年、探訪，務必將垃圾往內掃，這表示金銀財寶都會留在家裡，同時也千萬不能倒垃圾。

▲傳統習俗過年期間不能打掃、丟垃圾。（圖／免費圖庫Pixabay）

5‧避免看醫生、吃藥

非必要的話，過年期間盡量不要吃藥、看醫生，如果過年期間就在吃藥、看醫生的話，新的一年可能都會很不健康！

6‧紅包送禮不能是單數

俗話說「好事成雙」！因此過年無論是包紅包、送禮都必須要雙數，像是880元、2000元等，送的禮盒內的物品也要雙數，像是12個鳳梨酥、16個綠豆椪等等，因為單數的金額在傳統禮數上是比較不吉利的。

▲紅包一定要是雙數，送禮也盡量要雙數。（圖／記者李孟璇攝）

7‧不能罵人及說不吉利的話

這條禁忌應該是所有小朋友過年的保命符！因為如果爸媽在這段時間生氣罵小孩，代表小孩新的一年也會持續挨罵，所以只要不是太過分的行為，爸媽在此時通常都會忍住不罵人！而不吉利的話平常就該少說，特別是過年時千萬注意不要提到「死」字，極容易引起別人不舒服。

8‧欠錢不欠過年

新年代表新的開始，因此壞事、不好的事都要留在前一年，倘若有欠別人錢的最好要在過年前還清，讓自己可以無事一身輕的邁向新年！