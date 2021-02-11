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伊斯蘭國崛起…斬首殘殺「拜魔鬼的人」　庫德族敢死隊捨命奮戰

▲▼庫德族人2019年10月在德國柏林發起示威，抗議土耳其人入侵。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫德族人2019年10月在德國柏林發起示威，抗議土耳其人入侵。（圖／達志影像／美聯社）

作者：許善德、陳鳳瑜

摘自：八旗文化《庫德的勇氣： 庫德族人追求和平與獨立的故事，以及一段跨國界的台庫情緣

●精選書摘

「伊斯蘭國的崛起與入侵」

在二○一三年崛起的伊斯蘭國（Islamic State of Iraq and al-Sham，簡稱ISIS），是一個以令人難以置信的殘忍手段讓人聞之色變的恐怖組織，在當時的中東世界引發一波又一波的恐慌與難民潮。二○一五年九月橫死在地中海沙灘上的小男孩艾倫，就是家人為了躲避伊斯蘭國攻擊，帶著他逃難，才不幸罹難。

伊斯蘭國除了狠毒手段超越以往，它的宣傳手法更是細緻高明。它運用了西方攝影技術與網路傳播科技，製作大量精良的宣傳影片，吸引許多中東、甚至是歐洲的年輕人加入，另外也利用散播其處決敵人的恐怖影片，來達到威嚇敵人的目的，使得許多人光是從影像就對其膽寒三分。而這個組織當時利用這氣勢，以驚人的速度迅速擴張版圖。

▲▼庫德族女兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫德族女兵。（圖／達志影像／美聯社）

二○一三年成立後，不久就在敘利亞組織軍隊，二○一四年六月入侵伊拉克。因為伊拉克政府的腐敗無能，伊斯蘭國軍隊如入無人之境，數天內就占領伊拉克四分之一的土地，其中也包括了庫德自治區跟伊拉克中央政府的爭議領土(基爾庫克跟摩蘇爾)。

同年八月，伊斯蘭更入侵伊拉克北部的庫德自治區，在庫德敢死隊奮力抵抗下，伊斯蘭國節節敗退，竟讓庫德敢死隊從伊斯蘭國手上搶回基爾庫克。庫德自治政府收回基爾庫克後，立刻大量販賣石油，自治區的經濟問題立刻得到舒緩，讓自治區政府深感經濟自主不受他人箝制的重要性。伊斯蘭國的侵略突顯出伊拉克政府的無能與自治區經濟自主的重要性，更讓庫德人燃起獨立的念頭。

伊斯蘭國殘忍迫害雅茲迪人

伊斯蘭國在伊拉克肆虐的血腥史，遠比大家認知的時間還早。早在阿布．貝克爾．巴格達迪領導伊拉克伊斯蘭國時，該組織即不斷以恐怖攻擊方式，襲擊警察、軍隊機構與殘害平民百姓。在海珊倒台後，美國扶植了什葉派領導伊拉克，但這個什葉派政府依舊無能貪腐，也同樣打壓遜尼派與庫德人。

這時的伊斯蘭國大量吸收了海珊時期遜尼派政府軍隊與反什葉派人士加入，因此伊斯蘭國可說是遜尼派武裝組織，主要活躍於伊拉克北部。伊斯蘭國奉行極端保守的伊斯蘭律法，強迫其他宗教改信伊斯蘭教，並對付敵對教派什葉派與屠殺雅茲迪人(Yazidis)，尤其是對雅茲迪人的虐殺更是毫不手軟。

▲▼庫德族難民。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫德族難民。（圖／達志影像／美聯社）

雅茲迪人屬於庫德族的一支，大部分居於伊拉克西北部，人口大約七十萬。他們信仰自己族群的宗教，也就是雅茲迪教。另外，雅茲迪人崇拜「孔雀天使」(Tawsi Melek)，所以雅茲迪教也被稱為「孔雀教」。因為孔雀天使拒絕向亞當跪拜的故事與《古蘭經》中的惡魔伊布力斯(撒旦)的情節類似，加上「孔雀天使」又稱Shaytan，與「撒旦」發音相近，因此雅茲迪人長久以來被穆斯林視為「拜魔鬼的人」。

除了雅茲迪教，庫德族另一個遠古教派就是瑣羅亞斯德教(Zoroastrianism)，中文又叫做「祆教」，俗稱「拜火教」。後來這一支教派的信徒在阿拉伯人入侵後，紛紛改信伊斯蘭教，他們的後人就是現在我們庫德族。瑣羅亞斯德是祅教的先知與創始者，其波斯原名為「Zarathustra」(中文譯作查拉圖斯特拉)。哲學家尼采在其哲學鉅著《查拉圖斯特拉如是說》，就是假借這位瑣羅亞斯德之口闡述其哲學思想，不過這是題外話。

雅茲迪人是個極端保守的族群，他們永不改教，不與異族通婚，也不接受外族，這支遠古的宗教就這樣保存了下來，但它的封閉性與排他性也讓這個族群被穆斯林排擠壓迫。在二○○七年更發生了一名雅茲迪女子與穆斯林男子私奔並改信伊斯蘭教，遭其族人投石致死。此事件引發伊斯蘭的極端分子不滿；當年八月，遜尼派穆斯林即以炸彈回擊雅茲迪。也因為雅茲迪族本來就不被穆斯林所容忍，因此伊斯蘭國興起後雅茲迪人首當其衝，成為聖戰士報復的主要目標。

許多雅茲迪教徒被斬首，或被斬斷手腳釘在十字架上殺死，或是被活埋；婦女被姦殺或淪為軍妓、性奴隸。當中最有名的受害婦女娜迪雅．穆拉德(Nadia Murad)，她在被俘期間不斷被強暴、還被轉賣成性奴隸，最後輾轉逃出。她站出來向國際社會揭露她的遭遇，促成聯合國安理會成立專責組織調查伊斯蘭國的暴行，也因為她的勇氣，在二○一八年獲頒諾貝爾和平獎。伊斯蘭國的手法過於殘忍，就連其早期投靠過、向來以激進聞名的蓋達組織，也受不了而選擇與其劃清界線。

▲▼庫德族士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫德族士兵。（圖／達志影像／美聯社）

同仇敵愾的庫德敢死隊

在全世界對伊斯蘭國束手無策，伊拉克國家軍隊也早就丟兵棄甲、潰不成軍之時，整個伊拉克只剩庫德敢死隊敢於面對伊斯蘭國。所以有時我想，很多軍事評鑑雖然常以國家軍事預算來排名，比較國家軍隊的強弱，但將這些標準用在評斷地面作戰部隊上卻不一定精準。

舉例來說，一九八○至八八年的兩伊戰爭和二○○三年的美伊戰爭中，伊拉克軍隊就有很多逃兵，因為他們不想為一個獨裁政府丟掉寶貴的生命。而在二○一四年伊斯蘭國逼近庫德自治區邊境的時候，庫德軍隊一下子增加了好幾千人，因為全國同仇敵愾，很多平民百姓都希望加入軍隊共同對抗伊斯蘭國。因此軍力不能只以預算評估，還要看有沒有得民心，人民是不是跟政府站在一起。伊斯蘭國雖然恐怖，但對庫德敢死隊而言，對抗伊斯蘭國與過去對抗海珊軍隊毫無二致，都是保護自己的土地與人民。更何況過去海珊軍隊殘暴的程度遠遠超越伊斯蘭國，只是過去這些訊息都被海珊隱匿，不為世人所知而已。

面對伊斯蘭的不斷推進，庫德敢死隊立刻集結成軍，把一直想要進攻到庫德自治區的伊斯蘭國阻擋在外，再加上歐美各國適時提供軍火武器給庫德敢死隊，讓庫德族有足夠的武器來對抗伊斯蘭國。當然也有人會說庫德族是靠美國的支援才能打贏伊斯蘭國，但是庫德族部隊是在地面用生命，直接面對面對抗伊斯蘭國，並不是用高科技跟飛彈等武器，可以說每一場勝戰都是庫德人用生命換取的。

▲▼庫德的勇氣。（圖／八旗文化提供）

★本文經八旗文化授權，摘自《庫德的勇氣： 庫德族人追求和平與獨立的故事，以及一段跨國界的台庫情緣》

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