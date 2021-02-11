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兒子勸下海！50歲婦哽咽妥協：他女友嫌家裡窮　超賣力賣肉1年

▲▼夫妻,老人,牽手,奶奶,爺爺。（圖／翻攝自pixabay）

▲兒子勸媽媽下海詐騙。（示意圖／翻攝自pixabay，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇揚州一名20多歲男子王俊（本文人物皆為化名）因家庭經濟困頓，明明自己的父親仍然在世，卻在網上稱其母「喪偶」。之後，更說服母親成為魚餌，來實施詐騙。出乎意料的是，母親全程配合，甚至搬去和受騙者同居。

據《現代快報》報道，受騙者之一的袁姓阿公，是一名大齡單身漢，靠打工度日，家庭經濟一般。2019年6月，有朋友告訴袁姓阿公，揚州江都區一女子王英在網上徵婚，要求也不高。

之後，袁姓阿公就通過電話和王英取得聯絡。沒過多久，王英就表示想到男方家探訪。到家後，她假意淚吐，自己喪偶多年，對袁姓阿公很滿意，可進一步交往。

後來，王英就搬到男方家，跟袁姓阿公生活在一起。在此期間，她以生活費、社交花費等理由，共向袁姓阿公索要3萬多元（人民幣， 下同）。

2020年9月，王英突然跟袁姓阿公「請假」，稱老家有事，過幾日再回來。但幾天後，她再也沒有出現。袁姓阿公發現事有蹊蹺，便立即報警。

在調查中，警員發現，泰州某派出所也曾接到當地一男子報警，稱被王英以結婚為名騙了10萬元。綜合各類線索，警方將王英及兒子王俊等人逮捕。據警方調查，王英50歲出頭，丈夫並未去世，只是一直癱瘓在床。

原來，王俊一家生活困頓，與前妻離婚後，要獨自撫養一個孩子，後來又新交了女友，但兩人經常因財務狀況發生爭吵。

為了改善經濟條件，在新女友的「指點」下，王俊決定利用為媽媽「網路徵婚」來「賺錢」。王英剛開始堅決反對，但看著兒子和女友經常為錢爭吵，最終只能含淚妥協。

此後，王俊、王英、新女友3人以各種理由，先後騙取3名中年男士合計11萬7400元（約新台幣50萬）及羽絨衣、黃金項鏈等物品。近日，揚州市高郵法院開庭審理此案，以詐騙罪判處王俊有期徒刑4年；判處女友有期徒刑3年；判處王英有期徒刑3年。

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