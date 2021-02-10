過年前被詐40萬！妹子「台新戶頭遭挖空」只因1簡訊　崩潰錢追不回

▲詐騙簡訊，不明連結切勿點選。（圖／翻攝自Asa Chen臉書）



記者黃可昀／綜合報導

過年前竟然被詐騙集團盜領40萬，2個戶頭全歸零！一名女子5日凌晨收到台新銀行傳來的「版本更新」簡訊，當下不疑有他點入後輸入個人資料，「半夜起床發現多筆款項匯出的信件，才發現帳戶的錢被盜領完了」，這時才驚覺那是詐騙簡訊，並非台新銀行所發出。銀行人員與警方表示，當晚接獲很多台新銀行的用戶報案，「追回機率很低，只能等偵查隊那邊了，然後走法律程序。」

受害女子在臉書PO出詐騙經過，她收到簡訊後就點入連結，接著輸入帳號密碼及身分證字號，收到簡訊驗證碼後便安心去睡覺，結果半夜收到好幾則款項轉出通知，一看才發現自己2個台新網銀的錢都被領光了，「安全機制有問題，轉帳後沒有安全認證碼直接轉帳成功，這是我思考得到結論。」

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凌晨她撥打給台新客服，並向165專線回報此事，也到警局做了2個小時的筆錄，雖然警方說這40萬可能追不回來了，她仍抱著一絲希望走完後續程序，不過台新的危機處理能力讓她相當失望。

女子透露，備案期間她發現有4筆款項轉出的紀錄，台新客服卻只回報3筆，「於是再度打客服確認，他們漏看一遍記錄」，由於多名用戶當天晚上都遭到詐騙，行員忙得焦頭爛額，只能請受害用戶報警並走法律程序，「我了解他們無能無力，而我也很無助」，她認為台新的處理方式不夠即時，也顯得有點手忙腳亂，「為何被盜了以後轉帳出去的密碼他們也可以破解？」

▲台新後續傳簡訊提醒用戶。（圖／記者黃可昀攝）



這篇文章目前已有1.5萬人轉發，現代人都習慣使用網路銀行，收到簡訊也沒多想就點入，怎料一個小動作竟會害自己積蓄全空，網友紛紛留言，「但說真的這種訊息是我，也有可能點下去」、「被詐騙的錢，想要藉由凍結對方帳號追回來很難，因為報案加銀行的確認的來回通話很漫長，2個小時能結束都算快」、「絕對不用不受信任的連結或APP，如果要用網銀更改資料我會直接點我的網銀APP。」