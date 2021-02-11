　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

望高寮「翹孤輪」耍特技　民眾狂喝采！他見警秒加速逃逸…下場曝

▲▼望高寮成改裝機車危險駕駛好地點，當馬路是賽車場。（圖／陳先生授權提供）

▲望高寮成改裝機車危險駕駛好地點，當馬路是賽車場。（示意圖／資料照，非案發照／陳先生授權提供）

記者徐愷昕／台中報導

台中名景點望高寮觀景公園長期以來都是飆車族聚集的熱門聖地！春社派出所今年6月間接獲民眾報案稱，又有飆仔在那裡跑山、炫技，立即派人前往查看，當場撞見一名楊姓男子以「翹孤輪」方式高速行駛，還刻意製造出燒胎冒煙的效果，而當員警上前盤查時，他甚至直接無視公權力、加速逃逸，行徑十分囂張。台中地院審結依公共危險罪判楊男有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

▲▼望高寮成改裝機車危險駕駛好地點，屢傳肇事，警方加強取締。（圖／民眾提供）

▲望高寮成改裝機車危險駕駛好地點，屢傳肇事，警方加強取締。（圖／民眾提供）

楊男2016年間就曾因公共危險案件遭法院判處5月徒刑，怎料，他易科罰金執行完畢後仍不知悔改，2020年6月7日凌晨0時35分又基於妨害公眾往來安全的犯意，在台中「望高寮夜景公園」附近騎車來回競速，過程中除了沿中台路一帶蛇行、高速行駛、壓車過彎，甚至還故意不開頭燈，以後輪著地「翹孤輪」的方式，製造輪胎冒煙的危險效果。

案經路過民眾檢舉，台中警立刻前往查處，沒想到楊男行經警方設置的攔查點時，竟蓄意加速油門製造排氣管噪音，引起圍觀群眾喝采，最後更直接騎車逃逸，直至永春南路路段處才因車輛故障，於道路中才遭警查獲，被移送法辦。

台中地院審理時勘驗員警提供的蒐證影像，認定楊男犯行屬實；法官認為，楊男過去有2次相同案件的前科，已為累犯，審酌決定加重其刑，但衡量他犯後坦承犯行，最後仍依妨害公眾往來安全罪處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／辛龍睽違4個半月終於發聲！　除夕深夜吐5字
「財神爺眷顧」投注站曝光！開過2次頭獎…累計8次百萬大紅包
快訊／除夕夜好會中！今彩539也開出　800萬頭獎1注獎落南
萬人擠爆LINE Pay！　高雄宣布線上發紅包改期：5萬包一
峮峮「跨越心中的坎」　提到小鬼黃鴻升笑了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

望高寮「翹孤輪」耍特技　民眾狂喝采！他見警秒加速逃逸…下場曝

北市信義區麥當勞排隊鬥毆！屁孩抽刀亂舞…3人受傷送醫

除夕夜小黃自撞安全島　員警衝上前「淋雨推車」解圍　運將超感動

菜雞買股半年賺3倍　「曾斷頭出場」7年級分析師最推這檔

我只是想收垃圾…清潔隊員過年出勤為民服務　卻遭人用BB彈射傷

快訊／台中4樓鐵皮屋除夕夜「全面燃燒」…3人嗆傷　警消灌救中

23歲男遭「口爆」命危！鞭炮進嘴裡爆開…緊急插管搶救

高雄科技執法取締違規增2處　2月22日上路　警製「愛平安行」短片

那些逆倫的惡媳！洗澡關燈「害婆婆摸黑裸奔」…嗆：別想我對妳好

惡雇主「勞健保低報、國定假日不給加班費」！台中女離職提告獲償

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

有對象？何時結婚？年終多少？ 過年必考題...長輩真D問不膩！

李佳穎被CUE唱歌...陳意涵下秒走人XD　大發：最美的風景在哪？「鏡子裡」

鳳小岳太帥「男的都要電」張書豪：犯法！　死前願望清單「開千人瘋狂性愛趴」XD

望高寮「翹孤輪」耍特技　民眾狂喝采！他見警秒加速逃逸…下場曝

北市信義區麥當勞排隊鬥毆！屁孩抽刀亂舞…3人受傷送醫

除夕夜小黃自撞安全島　員警衝上前「淋雨推車」解圍　運將超感動

菜雞買股半年賺3倍　「曾斷頭出場」7年級分析師最推這檔

我只是想收垃圾…清潔隊員過年出勤為民服務　卻遭人用BB彈射傷

快訊／台中4樓鐵皮屋除夕夜「全面燃燒」…3人嗆傷　警消灌救中

23歲男遭「口爆」命危！鞭炮進嘴裡爆開…緊急插管搶救

高雄科技執法取締違規增2處　2月22日上路　警製「愛平安行」短片

那些逆倫的惡媳！洗澡關燈「害婆婆摸黑裸奔」…嗆：別想我對妳好

惡雇主「勞健保低報、國定假日不給加班費」！台中女離職提告獲償

廁所門把突然轉開！巨大汪衝進來「熱切眼神關心」：媽媽還好嗎

辛龍睽違4個半月終於發聲！　除夕夜「正向喊5字」網湧入祝福

罷免連署達一階門檻！「瑤滾總部」：吳思瑤仍相信台北人愛吃萊豬

這家瘋癲14年！　《與卡戴珊一家同行》拉腳拖地、扯頭髮全武行

二寶偷懷五個月！婆婆聽完逼「生產當天結紮」：痛一次就好

台中「財神爺眷顧」投注站曝光！開過2次頭獎…累計8次百萬大紅包

台啤MVP理財有一套　蔣淯安存股拒用奢侈品

快訊／除夕夜好會中！今彩539也開出　800萬頭獎1注獎落南投

望高寮「翹孤輪」耍特技　民眾狂喝采！他見警秒加速逃逸…下場曝

男作家與海豚相戀！夜闖樂園「發生性關係」　自傳曝悲戀史

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

社會熱門新聞

23歲男遭「口爆」命危！鞭炮嘴裡炸開

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

女高中生想接客　遭「性交易輔導員」騙色

獨／吳夢夢親表妹照曝！本尊小有名氣

喬丹妹撿到皮夾　送警所驚見自己手機

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

台南2屁孩騎車踹移工！下秒自摔

國三撞「四輪朝天車」　一看驚見路中躺男屍

特斯拉超吸蟑螂　車主崩潰求助！

角頭設局！天道盟蝗蟲兄弟遭步槍掃射慘死

國道離奇車禍真相曝！男未繫安全帶噴飛遭撞亡

即／獵殺30kg「蘭嶼龍王鯛」　2男到案稱：誤捕

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

更多熱門

相關新聞

驚悚影片曝！正妹律師深夜遇陌生男…叔叔救援慘被捅

驚悚影片曝！正妹律師深夜遇陌生男…叔叔救援慘被捅

台中市南區復興北路9日深夜發生一起隨機傷人案！一名20多歲正妹律師在住家附近牽車時，一旁一名陌生男子突然朝她大聲咆哮，她當場嚇壞，打電話向家人求助，孰料，母親與叔叔到場處理時，該名陌生男竟持利器朝叔叔身賞猛捅，當場見血，對面路人將這幕全錄下，畫面相當驚悚。

正妹律師深夜牽車被罵　叔叔慘遭「生男猛刺見血

正妹律師深夜牽車被罵　叔叔慘遭「生男猛刺見血

台中元宵小提燈亮相　金牛角超卡哇伊

台中元宵小提燈亮相　金牛角超卡哇伊

台中無照口罩工廠半年撈2千萬　國外訂單數億

台中無照口罩工廠半年撈2千萬　國外訂單數億

台中轎車闖紅燈碰撞女騎士！　她命危送醫搶救

台中轎車闖紅燈碰撞女騎士！　她命危送醫搶救

關鍵字：

望高寮特技翹孤輪飆車台中

讀者迴響

熱門新聞

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

考上公務員接受劉在錫訪問！正妹年前陳屍自宅

諾貝爾遺產100多年沒發完　原因曝

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

23歲男遭「口爆」命危！鞭炮嘴裡炸開

《終極一班》16年了！那些KO榜高手現況公開

印度神童除夕災難預言落空？網曝真實日期

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

影／德國客來了文佳煐流利對話被讚爆

台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比曝照真相

夫拍照炫：妳那麼難追，還不是給我當保姆

爸藏10年「退休紀念高粱」　開箱整甕空了

新年一路發！除夕準備2東西「迎財神」

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

萌弟洗澡尖叫護鳥！　媽衝入笑翻

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面