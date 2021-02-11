望高寮「翹孤輪」耍特技　民眾狂喝采！他見警秒加速逃逸…下場曝

▲望高寮成改裝機車危險駕駛好地點，當馬路是賽車場。（示意圖／資料照，非案發照／陳先生授權提供）

記者徐愷昕／台中報導

台中名景點望高寮觀景公園長期以來都是飆車族聚集的熱門聖地！春社派出所今年6月間接獲民眾報案稱，又有飆仔在那裡跑山、炫技，立即派人前往查看，當場撞見一名楊姓男子以「翹孤輪」方式高速行駛，還刻意製造出燒胎冒煙的效果，而當員警上前盤查時，他甚至直接無視公權力、加速逃逸，行徑十分囂張。台中地院審結依公共危險罪判楊男有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

▲望高寮成改裝機車危險駕駛好地點，屢傳肇事，警方加強取締。（圖／民眾提供）

楊男2016年間就曾因公共危險案件遭法院判處5月徒刑，怎料，他易科罰金執行完畢後仍不知悔改，2020年6月7日凌晨0時35分又基於妨害公眾往來安全的犯意，在台中「望高寮夜景公園」附近騎車來回競速，過程中除了沿中台路一帶蛇行、高速行駛、壓車過彎，甚至還故意不開頭燈，以後輪著地「翹孤輪」的方式，製造輪胎冒煙的危險效果。

案經路過民眾檢舉，台中警立刻前往查處，沒想到楊男行經警方設置的攔查點時，竟蓄意加速油門製造排氣管噪音，引起圍觀群眾喝采，最後更直接騎車逃逸，直至永春南路路段處才因車輛故障，於道路中才遭警查獲，被移送法辦。

台中地院審理時勘驗員警提供的蒐證影像，認定楊男犯行屬實；法官認為，楊男過去有2次相同案件的前科，已為累犯，審酌決定加重其刑，但衡量他犯後坦承犯行，最後仍依妨害公眾往來安全罪處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

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