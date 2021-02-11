台男不打扮「一眼就淘汰」！日男酸：難怪櫻花妹看不上…網揭關鍵

▲日本女生是許多台灣男孩的菜。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者施怡妏／綜合報導

俗話說「佛要金裝，人要衣裝」，把自己打扮得漂漂亮亮，是不少人每天必做的事情，有一名網友指出，最近和日本同事聊天，對方認為台灣男生普遍都不愛打扮，走在路上從外觀就可以一眼辨認出「這不是日本人」，所以日本女生都看不上。對此，有不少網友認為是事實，也有人指出台男不打扮的原因。

該網友在PTT板上發文，最近和日本同事在聊天，提到台灣男生和日本男生的差異。日本男生認為，台灣男生都不愛打扮，「走在路上就算不講話也一眼就能看出，這人八成不是日本人」，如果對方又講中文，再從打扮程度，就可以猜是中國人還是台灣人。

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日本同事認為，台灣男生不懂得打扮，難怪櫻花妹都看不上。這一番話讓原PO頓時不知道怎麼回答，「有沒有台男普遍不愛打扮的卦？」對此，許多網友都認為「這是事實」，「看那些大學生搭車穿夾腳拖就知道沒救了」、「沒錯啊，87%都是油頭，看到油頭87%是台男」、「天氣冷本來就很好穿搭，天氣熱還能穿啥」。

▲有網友認為，錢才是重點。（示意圖／Pixabay）

也有網友認為，對台男來說錢才是重點，「台男當然不會打扮，因為要存錢娶台女阿」、「不會打扮也沒關係，夠有錢還是會有妹子來貼你」、「又沒差，反正台女只在乎錢」、「我前同事也不會特別打扮一樣娶日女了」、「其實日本帥的都在電視上了，不在電視上的都...」。

其中有網友指出，「他講得沒錯，但不論是男女，日本人都比台人愛打扮，日本人很重視別人對自己的看法 台人比較我行我素」、「日男跟台男，比日女跟台女差異還更大，日男很多都西裝筆挺髮型梳好才出門，台男是直接流浪漢樣，差超明顯」。