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熱心海產董事長捐高級午仔馬到霧台　感動部落長輩、弱勢家庭　

▲泓海水產有限公司董事長鄭春忠載運午仔魚、白米、雞蛋到霧台捐助當地獨居老人及弱勢家庭 。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

▲泓海水產有限公司董事長鄭春忠載運午仔魚、白米、雞蛋到霧台捐助當地獨居老人及弱勢家庭 。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

年終送暖，泓海水產有限公司董事長鄭春忠今（10）日由屏東縣霧台鄉魯凱族大頭目長公主娥冷及駙馬爺徐文銘、里港警分局交通組長林中安、霧台分駐所長莊丁瑞等人陪同，開著小貨車載了白米、午仔馬及雞蛋遠赴霧台鄉捐給當地獨居長輩及弱勢家庭，他們感受到社會的溫馨，相當感動，一再致謝。

▲泓海水產有限公司董事長鄭春忠載運午仔魚、白米、雞蛋到霧台捐助當地獨居老人及弱勢家庭 。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

▲▼搬運物質。

▲泓海水產有限公司董事長鄭春忠載運午仔魚、白米、雞蛋到霧台捐助當地獨居老人及弱勢家庭 。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

泓海水產有限公司從事龍膽石斑、石斑魚、午仔馬、外銷，遇到春節銷售旺季，相當忙碌，在百忙中，仍掛念春節將至，霧台山區獨居長輩及弱勢家庭亟須民生物質捐助，經與好友霧台鄉魯凱族大頭目娥冷大公主及附馬爺徐文銘商量，決定捐贈日常生活用品上山救助。

▲泓海水產有限公司董事長鄭春忠載運午仔魚、白米、雞蛋到霧台捐助當地獨居老人及弱勢家庭 。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

▲▼合力搬救助物質。

▲泓海水產有限公司董事長鄭春忠載運午仔魚、白米、雞蛋到霧台捐助當地獨居老人及弱勢家庭 。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

鄭董事長購買了午仔魚及雞蛋各600台斤、200包東港鎮農會生產的白米，今天日開著貨車載運上山，由娥冷公主、徐文銘、林中安及莊丁瑞等人陪同，抵達霧台鄉神山部落，由巴里布隆家族部落長老何維豪、霧台鄉公所社會課長李美惠、前代表柯秋美等部落人士代表接受，並由他們協助連絡發放，為了表達對鄭董事長等人的熱心，他們當場合唱歡迎、感恩歌曲，場面熱絡。

▲泓海水產有限公司董事長鄭春忠載運午仔魚、白米、雞蛋到霧台捐助當地獨居老人及弱勢家庭 。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

▲▼午仔魚。

▲泓海水產有限公司董事長鄭春忠載運午仔魚、白米、雞蛋到霧台捐助當地獨居老人及弱勢家庭 。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

這些物質，發送了屬於魯凱族部落的神山、霧台、大武、阿禮、吉露、好茶等村；排灣族部的三地、三和等部落；收到物質的族人們，非常感謝，頻頻向徐文銘表示，「怎麼會認識這麼好心的朋友，實在太感謝了」；徐文銘對他們說，「鄭董事長很熱心，未來會繼續捐贈物質」，讓他們聽了更感動，頻頻致謝。

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