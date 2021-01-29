秦始皇最疼愛公主下場悽慘　見「出土棺木」打開…網鼻酸：真狠！

▲秦始皇生前最疼愛的女兒下場卻相當悽慘，許多人看到出土的棺木時都驚呆了。（示意圖／翻攝自百度百科）

實習記者閔文昱／綜合報導

秦始皇作為中國的第一代皇帝，許多豐功偉業都被人們所津津樂道，然而歷史上記載了許多秦始皇的事蹟，對他子女們的描述卻很少，人們頂多只會記得胡亥和扶蘇2人而已，但事實上，秦始皇的子女在專家考證下發現，有多達33人左右，其中有一個女兒最受他的寵愛，她就是贏陰嫚公主，一生享盡榮華富貴，然而下場卻相當淒慘。

根據《每日頭條》報導，考古學家曾在1976年的上焦村附近發現一座古墓群，總共有17座古墓，其中一座古墓內只有一把青銅劍，沒有人骨，而其他棺內也都是雜亂無章，屍骨都是斷裂的，軀體、頭骨與四肢分離，和當時老百姓的墓葬沒有太大的區別，不過卻發現了大量的陪葬品，而且都相當貴重，考古學家根據墓中的文物推測，這個古墓群很有可能就是被胡亥誅殺的秦始皇子女們。

▲秦始皇死後，遺詔卻遭人竄改。（圖／維基百科）

後來考古學家又在現場發掘到了兩枚私印，其中一枚出土於男性墓中的私印上刻有「榮祿」，推測是秦始皇的兒子，另一枚印文為「陽滋」，很可能就是秦始皇最小的女兒贏陰嫚。

根據史料記載，秦始皇是在遊歷天下時因病死於沙丘，王位本來應該傳給太子扶蘇，但二公子胡亥聯合了趙高和李斯等人竄改了遺詔，使自己成了皇子，最後也繼承了王位，但為了徹底的剷除異己，因此開始將自己的手足們趕盡殺絕，許多嬪妃被活埋，而有18位公子被公開處決，4位公子被強迫自殺，甚至連公主們也都不能倖免，有10位都死於這場風波，最後死於胡亥手中的秦始皇子女們加一加竟多達30多名。

▲胡亥為了剷除後患，不惜誅殺30多名手足。（示意圖／翻攝自維基百科）

關於贏陰嫚的記載並不多，但相傳她就是秦始皇所最疼愛的女兒，不僅外表出眾，與其他兄弟姊妹們也是相處融洽，但即便如此最後還是沒有逃過被誅殺的命運，古墓中的遺骸不僅多處都有刀痕，甚至連頭骨上還插著箭鏃，死相悽慘令人不勝唏噓。

