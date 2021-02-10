台東大南溪上游形成堰塞湖！評估雖無立即危險　籲民衆暫勿進入

▲空拍堰塞湖現況。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東卑南鄉東興村大南溪上游日前發生崩塌，形成堰塞湖，經台東林區管理處委託専業單位空中勘察評估，尚無立即危險，但考量春節將屆，將於該區域適當地點設置警告標誌牌，公告崩塌處以下河川行水區為禁入區域，提醒民眾於河道阻塞情形尚未解除前，勿進入前述區域避免發生意外。

台東林管處於2月5日10時許前後，分別接獲農水署台東處及東興村長通報大南溪發生溪水水量明顯降低現象，初判上游區域恐有崩塌造成溪流堰塞。

▲堰塞湖位置示意圖。

2月6日上午自大南橋以上約6公里河道範圍執行無人機空勘，據回傳之空拍影像並未發現河道阻斷及崩塌狀況；但據東興村陳村長於2月7日上午提供現場觀測影像，發現大南溪水量略增且水質偏濁，林管處為儘快掌握河道阻塞之位置及即時因應，於2月8日上午協請空勤總隊進行空勘，於大南溪上游約12公里處發現堰塞湖。經初步判釋係為大南溪該處右岸邊坡風化土石崩落阻塞河道，形成寬約25公尺、高20公尺，長50公尺土石堆積，蓄積水量約2.5萬立方公尺。

▲目前在大南溪跟部落適當位置設立8座警示告示牌誌，呼籲民眾不要進入河道。

經林管處與成大防災中心於2月8日上午就勘查結果召開研商會議，依據空勘影像、堰塞湖位置等情資綜合研判，因發生堰塞湖地點距離下游民居尚遠，且蓄積水量不大，並於下游側已有滲流現象，初步咸認無立即危險。

台東林管處表示，已啟動國有林地堰塞湖應變標準作業程序，除於春節假期期間，持續結合當地社區巡守隊觀測及回報大南溪溪水狀況外，並將結合成大防災中心透過監測及衛星影像判釋堰塞湖變動狀況，機動因應及妥善處理，相關情資通報台東縣政府、卑南鄉公所等相關單位，協同春節期間宣導工作，提醒返鄉民眾及遊客在河道阻塞未解除前避免進入該區域。

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