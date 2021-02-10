Kobe空難調查報告出爐！　機師堅持飛入雲層「空間迷向」墜毀

▲ 布萊恩與13歲的女兒吉安娜等9人都在事故中罹難 。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）於2020年1月26日墜機身亡，震驚全球。他逝世滿一周年之際，美國國家運輸安全委員會（NTSB）於9日公開事件調查報告，認為飛機墜毀的原因是機師決定在危險條件下飛行，不顧警告飛入濃霧和低垂的雲層，導致「空間迷向」（Spatial disorientation），失控墜落。

悲劇發生後，NTSB派出一個5人小組前往南加州，任務是調查布萊恩最後一次飛行中出了什麼問題、直升機為何突然墜毀。經過380天的調查，他們於9日向NTSB提交報告，說明上述調查結果。

當時機師佐巴揚（Ara Zobayan）根據特殊目視飛行規則（SVFR），只要繼續待在雲層下方，以雙眼導航，就能在不良天候下冒險飛行。但他效力的公司並未取得他飛入雲層所需的認證，讓他只能使用他直升機上的儀器來導航。

儘管已被警告有危險，佐巴揚仍堅持繼續飛行，直到事故前最後幾分鐘，他發現飛機被夾在上升地形和低空的雲層之間。為衝破雲層，他突然開始爬升。但根據NTSB調查人員說法，他沒有依照正確的步驟，在仍被濃霧包圍時迷失方向。

NTSB主席森華特（Robert L. Sumwalt）說明，迷失方向有二種，「一種就像是迷路，你以為自己在5號公路上，但其實你在10號公路上，這不是這起事件的狀況。我指的是『空間定向障礙』，機師可能不知道哪個方向是上、哪個方向是下，也不知道他是向左還是向右傾斜。我認為區分這一點很重要。」

根據委員會說法，事故發生的原因可能是機師為了讓布萊恩準時到達目的地而對自身施加的壓力。目前沒有證據顯示布萊恩直接向佐巴揚施壓，要求他在惡劣的天氣條件下起飛或完成飛行。但調查人員表示，想要取悅這位NBA球星客戶是「人的天性」。

NTSB還提及另一個事故發生的因素，即佐巴揚缺乏計畫，「這對他的決策帶來負面影響」，並助長他希望抵達目的地的願望。調查人員也點出佐巴揚雇主的問題，批評其「對安全管理流程的審查和監督不夠充分」。

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