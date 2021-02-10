尋人高手吳孟宇　助走失30多年的黃姓男子除夕前回家團圓

▲台南市麻豆分局尋人高手吳孟宇巡佐，幫61歲黃姓男子找到回家的路，與黃男高齡90多歲的父親重逢團圓。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

1名台南黃姓男子，1987年疑因精神疾病流落台北街頭，被台社會局收容安置，與家人一別34年，台南市麻豆分局尋人高手吳孟宇巡佐，經數月比對上百筆資料，查出其身分，並找到黃男高齡90多歲的父親，黃父看到兒子的照片，突聲淚俱下地說，在有生之年終於找到他的兒子。

每次經過貼有身分不明或人口協尋海報的牆面，往往吸引吳孟宇巡佐佇足停留，他心裡總是不由自主浮現一個念頭：「想幫助這群被安置在長照機構的無名氏找到回家的路」。在台灣有身分不明人士，由於精神疾患的限制，無法順利說出想要回家的渴望，而家屬也期待會有奇蹟降臨，希望能再次與親人骨肉團圓，而不是隨著時光無情地流逝，卻仍是無消無息，最後徒留無名孤塚，訴說一生的淒涼。

日前麻豆警分局巡佐吳孟宇，於系統查得一筆通報資料，內容為新北市淡水區精神護理之家有一名身分不明男子無人認領。該名男子於1987年在台北市區街頭被民眾發現，因當時查無該男子身分，由社會局予以協助收容安置。

吳員著手比對逐一過濾失蹤人口歷史報案紀錄，經過數月不眠不休的努力，最後終於從上百筆資料中成功查得一筆台南市鹽水區的走失資料，警方前往戶籍地通知家屬時，出來應門的是位身形傴僂、步履蹣跚的獨居老翁，當拿出照片請老翁指認的那一刻，原本老翁蒼老的臉龐瞬間煥發出與年齡不符的朝氣，老翁用顫抖的雙手接過照片，沙啞地詢問著警方事情經過，隨後便是一連串令人鼻酸的啜泣聲，經過老翁聲淚俱下地解釋，失蹤男子的身分之謎終於解開。

原來該名黃姓男子49年次，未婚、戶籍在台南市鹽水區、社會局給予暫名為「不詳男90」，是老翁的兒子，據黃父表示，當時兒子甫服完兵役便出現精神異常等怪異行為，並於前往北部就業後便失去聯繫，黃父心急如焚，當時雖立刻向警方報案，卻仍查無黃男下落並從此杳無音訊。一轉眼過去了30幾個年頭，現年90多歲高齡的黃父，仍心心念念地期盼，希望有生之年能再見到兒子一面，而如今這份純粹的思念終於開花結果，透過吳孟宇及社會局的幫助，讓父親與流離失所的兒子在跨越30幾年的時空後，終於能在過年前再次聚首，共享天倫之樂。而這也或許是上天的安排，30幾年流離新北始終無法成功返家的台南子弟，如今透過台南警方及社會局的協助，終於落葉歸根，重返台南這塊養育其成長茁壯的溫暖土地。

麻豆警分局長邱顯良呼籲，民眾家中若有易走失之家人，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，在口袋中放入小紙條，或衣褲繡上相關聯絡方式，當警方發現時第一時間確認走失者身分通知家屬，多一分主動關心，也就多一分幫助走失者找到回家的路。

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