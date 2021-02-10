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大掃除全身痠痛！猛男教練用「拖把桿」示範4招：擊潰硬梆梆

▲▼ 。（圖／記者許宥孺攝）

▲過年大掃除造成全身痠痛，猛男教練Duke親自示範4招，用拖把桿就能舒緩腰酸背痛 。（圖／記者許宥孺攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

過年前不少人會打掃家裡，反倒造成過年期間腰痠背痛，好好的假期就成了「休養期」，《ETtoday新聞雲》記者特別找來猛男教練Duke，曾經獲得國際賽2020 WNBF 65-級亞軍的他，利用家裡最常見的「拖把桿」，只要4招就能舒緩腰痠背痛的情況。

▲▼ 。（圖／記者許宥孺攝）

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▲▼ 拖把桿高舉過頭，再搭配深蹲連貫動作能伸展到肩膀部位。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼ 。（圖／記者許宥孺攝）

猛男健身教練Duke拿了拖把，順手就將拖把頭給拆掉，他說這是在家裡最簡單可以拿到的「健身工具」，大掃除會造成肩頸的緊繃，就可以拿拖把桿來做一些運動舒緩，第一個動作就是拿著桿子把手高舉過頭，這個部分可以訓練到肩膀部分的伸展，再搭配深蹲，最重要的一定要記得把腰打直。

▲▼ 。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼ 身體平趴在地板上，雙手握桿子向前，搭配俯臥下拉的動作，可動到背部與肩膀 。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼ 。（圖／記者許宥孺攝）

第二個動作就是趴姿，身體平趴在地板上，雙手握桿子向前，搭配俯臥下拉的動作，來活動你的背部與肩膀，做這個動作的時候，Duke提醒肚子一定要平貼在地面，腰部不可以弓起，確定核心沒有跑掉。第三個動作就是「鳥狗式」，先採一個四足跪姿，再把拖把桿放在背部，利用拖把桿來穩定身體，然後對向手腳來往外延伸。最後一個動作，就是改良的伏地挺身，在做伏地挺身的同時，拖把桿一樣就是擺在背部，上下時確保桿子的平衡，Duke提醒在操作的過程當中，手肘不要太開，反而造成肩膀的壓力。

▲▼ 。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼ 採四足跪姿，利用拖把桿來穩定身體，然後對向手腳來往外延伸 。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼ 。（圖／記者許宥孺攝）

Duke去年才榮獲國際賽2020 WNBF 65-級 亞軍，會想要用拖把桿來教大家運動，就是希望運動可以有效率以外，更要安全不傷身，所以該怎麼用拖把桿來運動，透過影音一起來做吧。

▲▼ 。（圖／記者許宥孺攝）

▲伏地挺身 。（圖／記者許宥孺攝）

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