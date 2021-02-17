獨／入珠界天王胯下有龍！刺青女師曝秘笈：疼痛指數9還要硬24hrs

▲高雄25歲男在陰莖上刺青+入珠，李嘉文醫師形容像串黑葡萄。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

《ETtoday新聞雲》先前獨家報導，高雄一名「入珠天王」就醫時，把閱鳥無數的泌尿科醫師給嚇傻，因為看起來像串黑葡萄、入珠高達105顆，還在陰莖、龜頭上刺青！記者獨家走訪辣妹女刺青師，揭密會在陰莖上刺青的客人，大多是想炫耀私密處勃起的「龍」，但小弟弟刺龍的疼痛指數約有9分，只輸女人生小孩，且通常得刺上一整天。

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「他們就是純粹覺得帥而已！」辣妹刺青師巫呼表示，通常會想在陰莖上刺青的客人，大多是想炫耀：「你看，我的蛇！」這類客人多會選擇條狀的動物圖案，勃起時就像蛇或龍抬頭。

▲辣美女刺青師傅巫呼。（圖／記者許宥孺攝）

巫呼表示，想在陰莖刺青，必須是在勃起的狀態，「畢竟軟軟的刺不進去」。她回憶過去當學徒時，曾看過師傅幫客人在陰莖刺青，由於刺青時間長，客人的那話兒又必須長時間呈現勃起狀態，但實在很痛，一直軟掉，引起師傅不滿：「你這樣，我是要怎麼幫你刺？」客人則回說：「不好意思啦！實在是太痛了！」而這類刺青通常要花一整天的時間。

巫呼說，客人的那話兒「不舉」的話，軟軟的就像拿一根糯米腸，師傅也沒辦法刺青，所以當時聽到師傅不斷地發出「嘖！」、「齁！」的聲音，最後還偷聽到2人在討論要不要吃威爾鋼或壯陽藥。

▲巫呼認為在陰莖上刺青，疼痛指數約有9分，仍亞於生小孩。（圖／記者許宥孺攝）

巫呼表示，通常客人刺私密部位時，學徒是不能在旁邊觀看的，不過基於衛生，學徒還是要協助換洗針水等，「就算妳不想看，還是會好奇撇一眼，當時看到客人的表情真的蠻痛苦，疼痛指數應該有8至9分」。

巫呼還說，其實客人從對圖、轉印到真正刺青，情緒轉變蠻大，前面會笑說：「喔～要來囉！」、「屌喔～」等到真正刺青時，就會直呼：「那A甲痛！」

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