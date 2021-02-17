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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨立委力挺黃捷撐過罷免　蔡英文笑虧蔡易餘：你在鳳山有票嗎

▲▼黃捷哭了。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市議員黃捷挺過罷免案，多名民進黨立委南下力挺。（圖／記者吳世龍攝）

記者林銘翰／台北報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案日前落幕，無黨籍立委林昶佐、民進黨立委許智傑、莊瑞雄、蔡易餘等人更南下高雄，在投票前一晚與黃捷共同開直播力挺。據轉述，民進黨主席、總統蔡英文17日在民進黨中常會時，笑虧蔡易餘「你在鳳山有票嗎」，也讓蔡易餘也當場回應「我沒有票」。

民進黨17日下午召開中常會，邀請台灣經濟研究院研究員盧俊偉、中衛發展中心董事長謝明達，分別以「如何進一步協助中小企業：強化地方產業調查及運用金融科技」以及「數位群聚：中小企業振興發展的關鍵力量」為題進行專案報告。

民進黨發言人周江杰會後轉述，蔡英文在聽取報告後裁示，這次專案報告中提出來的建議，她將請行政單位參考，這樣對地方的產業跟經濟能夠有比較好的掌握，也相信今天提出來的報告，確實對台灣在這個階段、領域上都非常重要。

▲▼立委蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）

根據與會者轉述，民進黨秘書長林錫耀在會中表示，民進黨在黃捷罷免案處理得還不錯，但沒有遏止國民黨推動的零星罷免案，面對後續的罷免案還是要審慎應對，包括接下來會遇到的民進黨高雄市議員高閔琳罷免案。

民進黨立委劉世芳則提到，在這次的黃捷罷免案中，立委蔡易餘、莊瑞雄等人都有南下幫忙，蔡英文則笑虧在場的蔡易餘「你在鳳山有票嗎」，蔡易餘也當場笑回「我沒有票」。

劉世芳也說，面對國民黨發起報復性罷免，接下來首先會面對的就是高閔琳罷免案，建議行政院針對縣市議員、直轄市、鄉鎮市民代表等多席次的選舉，未來需考慮是否要調整《選罷法》。

劉世芳認為，在多席次的議員選舉中，議員只要取得一部分的選票就能當選，每個議員都代表著不同的聲音，若將其他沒有投票支持該議員的勢力，大家集結來罷免該位議員，固然成功機會大，但這樣罷免的意義到底對不對，大家應該共同思考。

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