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台中走春新去處　三代同堂「鐵鹿大街」走進花燈遊百年風華

▲▼位在台中火車站一樓的鐵鹿大街，年節期間推出貓小姐插畫特展，吸引不少人潮。（圖／業者提供）

▲▼位在台中火車站一樓的鐵鹿大街，年節期間推出貓小姐插畫特展，吸引不少人潮。（圖／業者提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中車站變身走春新去處！甫於2020年12月開幕的台中車站新站商場「鐵鹿大街」，提供美食街、主題餐廳、外帶店、伴手禮等服務，今年第一次陪民眾過年，新春期間不打烊，並準備限量優惠、鐵鹿大街專屬好禮，另有可愛的貓小姐插畫特展、熱鬧的舞龍舞獅，是年節出遊的新選擇。

▲▼位在台中火車站一樓的鐵鹿大街，年節期間推出貓小姐插畫特展，吸引不少人潮。（圖／業者提供）

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交通部台鐵局辦理指標性促參案「台中車站鐵道文化園區」，由在地企業得標，並將園區命名為「台中驛鐵道文化園區」，分階段營運。「鐵鹿大街」是園區首波主打，共約40家商店，位於台中車站新站一樓及二樓，乘客不必出站就可享有便利的餐飲和消費服務。

▲▼位在台中火車站一樓的鐵鹿大街，年節期間推出貓小姐插畫特展，吸引不少人潮。（圖／業者提供）

業者林宛玄說，台中車站是全台唯一「三代同堂」的車站，舊站歷史已超過1百年，以往以旅運功能為主，去年12月「鐵鹿大街」開張後，透過改造空間、引進商業、舉辦活動等方式，為台中車站增添遊逛功能，歡迎民眾來走春，體驗不一樣的台中車站！

新春期間，「鐵鹿大街」端出熱鬧活動迎賓，即日起至三月一日舉辦「鐵道躲貓貓－貓小姐Ms. Cat插畫特展」，展出各式可愛的貓咪造型裝置，還有貓咪組成的抬轎隊伍、野台戲、充滿懷舊氣息的雜貨鋪等插畫。

喜愛鐵道氛圍的粉絲們，可以在「鐵鹿大街」旁欣賞台中車站造型花燈「光之記憶」，這座具穿透性的創意花燈，以光的線性流動勾勒出舊站本體，民眾可以走進花燈內，神遊百年風華；花燈門巧妙銜接古蹟車站的舊鐵軌，軌道上鋪設枕木，提供遊客和來往民眾歇腳，成為鐵鹿大街獨有景致。

「鐵鹿大街」各店家新春期間也端出優惠。伴手禮區有推薦價新春禮盒；美食街和主題餐廳分別推出春節限定版，個人獨享或多人套餐都有；另有冬季暖心甜品，現點現做雞蛋仔、浪漫草莓甜品、巧克力、手工霜淇淋等，滿足甜點控的胃和心。

此外，「鐵鹿大街」還有台中驛專屬禮，2/12到2/16（初一至初五）在鐵鹿大街消費滿300元可兌換小林煎餅聯名款1份，每日限量100份；即日起至2/16，在鐵鹿大街消費不限金額，可加價購買鐵鹿限定版商品，包括抱枕、杯墊、造型紀念胸章、造型原子筆等。

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