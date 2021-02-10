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除夕、初一放鞭炮！北市開放3處河濱指定區域　違規最高罰6000元

▲▼北市開放3處河濱指定區域可於除夕、初一放鞭炮。（圖／台北市政府工務局提供）

▲北市開放3處河濱指定區域可於除夕、初一放鞭炮。（圖／台北市政府工務局提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

農曆春節假期正式開始，許多民眾喜歡在春節放鞭炮，台北市政府水利處表示，除夕、初一開放3處河濱指定區域， 初二至初五則回歸平常時段規定僅開放1處，未開放的河濱公園仍禁止燃炮，民眾若違規而勸導不聽者，將依法開罰2400元至6000元。

台北市政府工務局水利處說明，除夕和初一（2月11日至12日）開放3處河濱公園的指定區域，分別是溪州（福和）河濱公園（福和橋上游約100公尺範圍內，不含福和橋下投影範圍）、福安河濱公園（不包括人行道及木質地板區）和關渡水岸公園（不包括自行車道、木質地板及人行道區），燃炮時段為全日開放。

水利處指出，初二至初五（2月13日至16日）則回歸平日時段，僅開放溪洲（福和）河濱公園，燃炮時段也有限制，限定於早上8點至晚上10點間才可燃炮，其他地點和時間則不開放。

水利處強調，春節期間會派員加強巡邏，以維護遊客安全和河濱公園整潔，此外也籲請民眾注意，燃炮應在河濱公園指定的區域和時段，若民眾在未開放的地點和時間燃放燃炮，水利處的巡查人員將先勸導，仍不改善者，可依《台北市公園管理自治條例》，依違規次數開罰2400元至6000元。

水利處表示，於公告開放區域燃放一般爆竹煙火的時段，是依台北市政府公告「台北市禁止從事妨礙安寧行為之區域範圍及時段」規定辦理。 另外，北市環保局也製作了環保無煙爆竹音樂，放置該局網站中的影音專區供民眾下載。

為了節能減碳，水利處建議，民眾應盡量減少施放鞭炮和煙火，若到河濱公園燃炮，也請民眾放炮不要朝向民宅、人員或設施物，尤其入夜後請顧及鄰近民宅安寧避免紛爭，另請隨手帶走垃圾，勿隨地丟棄造成髒亂。

另外，上述開放燃炮的3處河濱公園，僅在劃定指定區域可供民眾燃炮，超出指定範圍外師放仍屬違規行為將予以取締，詳情請至水利處網站上查詢，或以現場的標示範圍為準。

▲▼北市開放3處河濱指定區域可於除夕、初一放鞭炮。（圖／台北市政府工務局提供）

▲▼北市開放3處河濱指定區域可於除夕、初一放鞭炮。（圖／台北市政府工務局提供）

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