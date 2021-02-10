春聯8大禁忌！門口要貼「單數」　誤貼「這字」將惹爛桃花纏身

▲貼春聯也有不少民俗禁忌。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

每逢春節，民眾就會挑選新的春聯，貼在門口增添節日喜氣，不過在張貼時也有禁忌要注意，民俗風水專家楊登嵙就提出8大要點，讓民眾留意別在新年就招惹晦氣纏身。年節習俗為民間流傳僅供參考，切勿過度迷信。

一、上下聯切勿貼反

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一組春聯一般為「1幅橫聯+2幅直聯」，常有民眾會將直聯的順序弄反，直聯最後一個字為仄聲字的是上聯、平聲字的是下聯。

有時會有上下聯都是平聲字的狀況，那就應選擇台語發聲和國語發聲有明顯差別的字為仄聲，例如「門迎春夏秋冬福」（上聯）、「戶納東西南北財」（下聯）。

仄聲字包含上聲（注音第三聲）、去聲（注音第四聲）、入聲（短促聲）。平聲字則是注音的第一聲、第二聲。

▲紅、金配色在農曆新年很顯喜氣。（圖／免費圖庫pixabay）



二、大門口不貼「春」字

住家門口應貼「福」、「招財進寶」等，因為古代只有聲色場所會在門口貼春，現代這麼做容易招惹爛桃花。

三、大門口不倒貼春聯

「倒」與「到」在古禮中同義，但在大門口把財倒過來貼會有「把財倒光光」的意思，在魚缸、內門或窗戶等則有正面意思。古代只會在水缸、酒缸上貼「倒福」，寓意「福倒不出來」。

四、大門口貼單數

因為單數為陽、偶數為陰，在大門口貼偶數容易招陰，就像供奉神命的數目應為單數，整個家裡貼的春聯數目則不計算。

五、貼春聯時間在除夕早上6點至中午12點

農曆12月24日開始送神，同時也應開始大掃除，一路掃到除夕，打掃完才能貼春聯，除夕早上6點至中午12點陽氣最旺、最合適，且12點後就要開始祭拜祖先和地基主。

▲農曆新年除舊佈新，能招來喜氣。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

六、取下舊春聯並撕破

撕破有除舊佈新的意思，而且切勿把新春聯直接蓋在舊春聯上，會折損好運。

七、不可出現不吉利的字

有些民眾會自己提筆寫春聯，加入個人喜好及特點，但一定要避免「死」、「絕」、「滅」、「亡」等字眼，同音、同義字也盡量不要出現。

八、喪事期間不可貼春聯

若家裡發生喪事，1年之內不可張貼春聯，否則讓人誤會在慶祝，另外也不能包粽子，象徵一個接一個的意象。

